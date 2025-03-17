Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı

GİDERLERDE YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Bütçe dengesi 2025 yılına iyi başlamadı. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56 milyar lira, bütçe gelirleri 917 milyar olarak gerçekleşti. Şubat ayında nakit geliri 693 milyar 186 milyon TL olan Hazine’nin nakit harcama ve giderleri ise 1 trilyon 97 milyar lira tutarında gerçekleşti. Açıklanan tasarruf tedbirlerine rağmen taşıt giderlerinde yüzde 136 oranında artış gerçekleşti.