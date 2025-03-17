Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı
Bütçe açığı artarken hükümet gelir artırıcı adımlara yöneldi. Trafik cezaları yeni düzenlemelerle rekor seviyeye ulaştı. Motosiklet sürücüleri için dur ihtarına uymama cezası yüzde 2068 artırılarak 47 bin liraya yükseltildi. Uzmanlar ise cezaların kamu düzeninden çok bütçe açığını kapatma aracı haline geldiğini belirtiyor.
Kaynak: Sözcü
1 Ocak itibarıyla yeniden değerleme oranındaki yüzde 43,93’lük artış trafik cezalarına da aynen yansımıştı. Ancak geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik cezalarını duyurmuş, motosikletli sürücülerin kural ihlali yapması durumunda uygulanacak yeni rakamları tek tek açıklamıştı. Dur ihtarına uymama cezası yüzde 2068 artırılarak 2.167 liradan 47 bin liraya yükseltildi.
Sözcü’den Belce Örü’nün haberinde, son yıllarda ceza miktarı da ceza artış sayısı da rekora koşarken, bu rakam 2023’teki 18,5 milyonu neredeyse ikiye katlayarak geçtiğimiz yıl 30 milyonu aştı. Ancak cezalardaki bu artışların asıl nedeninin ise bütçedeki gelir-gider dengesini korumak olduğu ifade edildi.
GİDERLERDE YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ
Bütçe dengesi 2025 yılına iyi başlamadı. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56 milyar lira, bütçe gelirleri 917 milyar olarak gerçekleşti. Şubat ayında nakit geliri 693 milyar 186 milyon TL olan Hazine’nin nakit harcama ve giderleri ise 1 trilyon 97 milyar lira tutarında gerçekleşti. Açıklanan tasarruf tedbirlerine rağmen taşıt giderlerinde yüzde 136 oranında artış gerçekleşti.
“GELİR KALEMİ OLARAK CEZALAR ARTIYOR”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Öner Günçavdı, bu artışlara bütçenin ihtiyacı olduğunu dile getirdi. “Vergileri zaten gelir dağılımı bozucu şekilde artırdılar. Ekstra gelir kalemi olarak cezaları artırıyorlar” diyen uzman isim, “Oysa vergi gibi ceza da kamuya gelir sağlamanın ötesinde toplumsal düzeni sağlama açısından bir regülasyon görevi görmeli. Fakat sanki kurallara uyulmazsa gelirler artacak şeklinde bir düşünce var” şeklinde yorum yaptı.