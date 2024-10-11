'Yüzde 100 Keçi Sütlü Dondurma' Diye Satılıyordu, Herkes Kapısında Kuyruk Oluyordu: İçinde Keçinin K'si Yokmuş
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yaptığı denetimler sonucu, skandallara bir yenisi daha eklendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekin Usta Dondurmaları'nın "yüzde 100 keçi sütü" sloganıyla sattığı ürünlerin aslında inek sütünden yapıldığını ortaya çıktı.
Bakanlığın, hileli ürünler listesinde yer alan firmalar arasında bulunan Tekin Usta Dondurmaları, birçok şubesinde dondurmalarının yüzde 100 keçi sütünden yapıldığını iddia ediyordu.
YÜZDE 100 İNEK SÜTÜYMÜŞ
Yapılan denetimler ve alınan numuneler sonucunda, sade sütlü dondurmanın içeriğinde keçi sütüne rastlanmadı ve dondurmanın inek sütü kullanılarak üretildiği belirlendi.
SKANDALLARIN SONU GELMİYOR
Skandallara bir yenisi daha eklenen olay, bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde yankı uyandırdı ve firma, sahte beyanla tüketiciyi yanıltma gerekçesiyle gündeme oturdu.