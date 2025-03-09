Yurt Dışından Köyüne Getirterek Başladı, Taleplere Yetişemiyor! 4 Bin Liradan Satıyor, Görenler Hayran Kalıyor
Elazığ'da yaşayan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Hüseyin Göksel Karabulut, egzotik bıldırcın üretimiyle hem Türkiye içinde hem de yurt dışında dikkat çeken bir girişime imza attı.
Kaynak: İHA
ABD’den sipariş ettiği 17 farklı egzotik bıldırcın türünü kendi çiftliğinde çoğaltarak üretime başlayan Karabulut, bugün Türkiye genelinde ve yurtdışında satış yapıyor.
HOBİ OLARAK BAŞLADI, İHRACATA UZANDI
Uzun yıllardır süs tavukçuluğuyla ilgilenen Karabulut, Avrupa’da katıldığı bir yarışmada nesli tükenme tehlikesi altındaki egzotik bıldırcın türleriyle tanıştı. Bu türlere olan ilgisini profesyonel bir çalışmaya dönüştürmek isteyen genç girişimci, ABD’den özel olarak 17 farklı egzotik bıldırcın yumurtası getirtti. Elazığ’ın merkeze bağlı Göl köyünde kurduğu çiftlikte kuluçka makineleriyle yumurtaları çıkardı ve ürettiği bıldırcınları hem yurt içine hem de yurt dışına göndermeye başladı.
BILDIRCIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYOR
Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’ni kurarak başkanlığını üstlenen Karabulut, hedefinin bölgede bıldırcın, keklik, ördek ve tavus kuşu gibi türlerin çeşitliliğini artırmak olduğunu belirtti.
4 BİN LİRADAN SATIYOR
Konuyla ilgili konuşan Karabulut, şu ifadeleri kullandı:
23 il ve 2 bölgede kanatlıyı sevdirmek, bir çatı altında üreticilerle potansiyel üretim yapıp başarılı bir üretici kitlesine ulaşmak istiyorum. Çeşitliliği oluşturmak için süs tavukçuluğu ile başladık. Amacımız bu bölgede bıldırcın, keklik, ördek, tavus kuşu çeşitliliğini oluşturmaktır. Zaten nesli tükenmek üzere olan bir ırk. Bunu da kendi ülkemizde yayıp çoğaltıp, paylaşmak istedik. Yumurta fiyatları ırkına göre 35 TL ile başlayıp 150 TL arasında farklılık gösteriyor. Yetişkin olarak da 500 ile başlayıp 4 bin TL arasında değişiyor. Bıldırcın türlerinin hiçbiri yakın ülkelerden değil. Neredeyse tamamı ABD’nin eyaletlerin gelen türlerdir. Her ülkenin kendi göre bıldırcın türü var.