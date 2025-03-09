Yurt Dışından Köyüne Getirterek Başladı, Taleplere Yetişemiyor! 4 Bin Liradan Satıyor, Görenler Hayran Kalıyor

4 BİN LİRADAN SATIYOR

Konuyla ilgili konuşan Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

23 il ve 2 bölgede kanatlıyı sevdirmek, bir çatı altında üreticilerle potansiyel üretim yapıp başarılı bir üretici kitlesine ulaşmak istiyorum. Çeşitliliği oluşturmak için süs tavukçuluğu ile başladık. Amacımız bu bölgede bıldırcın, keklik, ördek, tavus kuşu çeşitliliğini oluşturmaktır. Zaten nesli tükenmek üzere olan bir ırk. Bunu da kendi ülkemizde yayıp çoğaltıp, paylaşmak istedik. Yumurta fiyatları ırkına göre 35 TL ile başlayıp 150 TL arasında farklılık gösteriyor. Yetişkin olarak da 500 ile başlayıp 4 bin TL arasında değişiyor. Bıldırcın türlerinin hiçbiri yakın ülkelerden değil. Neredeyse tamamı ABD’nin eyaletlerin gelen türlerdir. Her ülkenin kendi göre bıldırcın türü var.