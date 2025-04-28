Yunanlılar 'Sahte' Dedi, Türkler 'Anavatanı Burası' Dedi: Değeri Tam 15 Bin TL'yi Aştı

Üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu, coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Çeşme'nin ikinci tescilli ürününe sahip olduğunu belirterek, "Cumhuriyet döneminde neredeyse yok olan sakız ağaçları, bugün yeniden hayat buldu. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

"20 TONA YAKIN İTHALAT YAPILIYOR"

Tütüncüoğlu, sakız üretiminin önümüzdeki 4-5 yıl içinde bir tonun üzerine çıkacağını ve ilerleyen süreçte dünya pazarında önemli bir aktör olabileceklerini vurguladı. Tütüncüoğlu, "Çeşme, yavaş yavaş ağaç sayısını ve üretim kapasitesini artırarak dünya pazarından pay almaya çalışıyor. Biz ülke olarak yaklaşık 20 tona yakın ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla bu ithalatın, en azından kendi ihtiyacımız kadar olan kısmının Çeşme damla sakızıyla karşılanması ekonomimiz açısından çok önemli.