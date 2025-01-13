Yüksek Maaşlı İş Arayanlar Dikkat: Aylık 295 Bin TL Maaşla Uzaktan Çalışma İmkanı
2025′te uzaktan bir işte çalışmak isteyenler için Ocak ayında 20 şirketin ilanı yayınlandı. Bazı şirketler aylık 295 bin TL'yi aşan dolgun maaş veriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemiyle birlikte hayatımıza giren ve hızla yayılan uzaktan çalışma modeli, 2025'te de popülerliğini koruyor. Pek çok şirket, çalışanlarına esnek çalışma imkanları sunarken, bu durum aynı zamanda yeni iş arayışında olanlar için de önemli fırsatlar doğuruyor. Özellikle yüksek maaşlı pozisyonlar için uzaktan çalışma seçenekleri giderek artıyor.
UZAKTAN ÇALIŞILACAK MESLEKLER
Artık dünyanın herhangi bir yerinden, istediğiniz saatlerde çalışabileceğiniz bir iş bulmak mümkün. Uzaktan çalışma fırsatları artık yalnızca teknoloji sektörüyle sınırlı değil. Sağlık hizmetleri, finans, insan kaynakları, pazarlama, satış ve hatta bazı kreatif sektörlerde bile uzaktan çalışma imkanı bulunuyor. Özellikle yüksek maaşlı pozisyonlar olan ürün yönetimi ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda uzaktan çalışma seçenekleri oldukça yaygın.
Birçok şirket, uzaktan çalışma modelini benimseyerek çalışanlarına daha fazla esneklik sağlıyor. FlexJobs gibi platformlar, uzaktan çalışma fırsatları sunan şirketlerin ilanlarını bir araya getiriyor. Bu platformlarda, özellikle teknoloji, sağlık hizmetleri ve finans sektörlerinde çalışan şirketlerin ilanlarına sıklıkla rastlamak mümkün.
AYLIK MAAŞI 295 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Bazı şirketler, özellikle yüksek nitelikli çalışanlar için oldukça yüksek maaşlar sunuyor. Özellikle ABD'de yapılan araştırmalara göre, ürün yöneticileri ve yazılım mühendisleri gibi pozisyonlarda çalışanların yıllık ortalama maaşları 100.000 (3 milyon 547 bin 460 Türk Lirası) doları aşıyor. Bu da aylık ortalama 295 bin 610 TL'ye denk geliyor.
EN ÇOK UZAKTAN ÇALIŞMA İSTEYEN ŞİRKETLER
2025′te uzaktan bir işte çalışmak isteyenler için Ocak ayında 20 şirketin ilanı yayınlandı. FlexJobs’a göre 2025 yılında en çok uzaktan çalışma pozisyonunda işe alım yapan şirketler sıralandı.
İşte o şirketler:
1. Working Solutions
2. CanlıOps
3. UnitedHealth Grubu
4. Kelly
5. TELÜS
6. Robert Uluslararası
7. Prime Terapötikler
8. Transcom
9. BCD Seyahat
10. Strengthen Education
11. CVS Health
12. AECOM
13. Lee Hecht Harrison
14. GovCIO
15. Everlight Sun
16. Termo Fisher
17. Veeva System
18. Global Insight