Yüksek kira artışlarına karşı 6 adımlı önlem: Ayrıntılar ortaya çıktı!
Fahiş kira artışlarına yönelik başlatılan çalışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak, kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. İşte fahiş kiraya yönelik yeni düzenlemenin detayları...
Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Özellikle vatandaşların sık sık dile getirdiği sorunlardan bir tanesi de yüksek kiralar olarak gösteriliyor. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme planlanıyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi doğrultusunda politikalara hız verileceği kaydediliyor.
Buna göre; kira harcamalarının düşürülmesi adına Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumların çok yönlü çalışma yürüttüğü aktarılıyor. İşte fahiş kira artışlarına önlem olacak o uygulamanın detayları...
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2022-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.
MEMURA KİRA DESTEĞİ
Yüksek kiraları frenlemeye yönelik atılacak adımlardan bir tanesi olarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik kira desteği gösteriliyor. Bu doğrultuda büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek.