Yüksek kira artışlarına karşı 6 adımlı önlem: Ayrıntılar ortaya çıktı!

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Özellikle vatandaşların sık sık dile getirdiği sorunlardan bir tanesi de yüksek kiralar olarak gösteriliyor. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme planlanıyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi doğrultusunda politikalara hız verileceği kaydediliyor.