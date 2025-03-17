Yüksek Aidat ve Site Yönetimlerinde Yeni Düzenleme! Neler Değişecek Detaylar Netleşti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerinin düzenlenmesi ve yüksek aidatlar ile ilgili yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, "Tesis Yönetim Hizmetleri" adı altında, sitelerdeki yönetim süreçlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını hedefliyor. Gayrimenkul hukuku uzmanları, tasarının sektöre kalite getireceğini vurguluyor. Peki, bu yeni düzenlemede neler değişecek?
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeyle, site yönetimlerini üstlenecek olan şirketler, Bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Yönetim süreçleri ve yapılan harcamalar, bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenecek. Bu denetimler yılda bir kez yapılacak ve kat malikleri, denetim talebinde bulunabilecek.
ŞEFFAFLIK İÇİN ELEKTRONİK SİSTEM KURULACAK
Kat malikleri, bağlı oldukları siteye dair yönetim planı ve harcamalar gibi bilgilere elektronik sistem aracılığıyla şeffaf bir şekilde erişebilecek. Bu sistem, Bakanlık tarafından kurulacak ve ortak kullanım için açılacak. Böylece, site yönetimlerine dair her türlü bilgiye kolayca ulaşılabilecek.
USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yeni düzenlemenin usulsüzlük ve yolsuzlukların önüne geçilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kiraz, Bakanlığın denetimlerinin, site yönetimlerinde şeffaflık sağlayacağını ve yolsuzlukların engellenmesine yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca, teminat zorunluluğunun da getirilebileceğini, böylece yönetim şirketlerinin usulsüzlük yapmaları durumunda teminattan zararlarının karşılanabileceğini belirtti.
YENİ DÜZENLEMEYLE YOLSUZLUKLARA KARŞI GÜVENCE SAĞLANACAK
Kiraz, denetimlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte, şirketlerin personel alımları ve harcamalarının daha yakından takip edileceğini söyledi. Bu düzenleme, hem kat maliklerinin hem de kiracıların haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Yeni düzenlemeler, 1965 yılına ait Kat Mülkiyeti Kanunu'nu da etkileyebilir. Kiraz, mevcut kanunun bazı yapılarla uyumsuz olduğunu ve ilerleyen dönemde değişiklik yapılmasının gerektiğini belirtti. Bakanlığın site yönetimiyle ilgili elektronik sistem kurma adımını çok değerli bulduğunu ifade etti.
ŞEFFAFLIK VE VERİ TABANI SİSTEMİYLE GÜVENCE ARTACAK
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Dr. Ali Yüksel, site yönetimlerinin ve işletmelerinin lisanslı şirketler tarafından yürütülmesinin, taraflar için faydalı olacağını belirtti. Yüksel, site yönetiminde alınan kararların ve yapılan harcamaların, Bakanlık tarafından kontrol edilen bir veri tabanında yer almasının sektöre kalite katacağına dikkat çekti. Böylece, hem kiracılar hem de malikler, her zaman sisteme erişebilecek ve şeffaflık sağlanacak.
KİRACI VE MAL SAHİBİ İLİŞKİLERİ NETLEŞECEK
Yüksel, mevcut yasaların kiracı ve mal sahibi arasındaki sorumlulukları net bir şekilde belirlemediğini ifade etti. Bu boşluğun yeni yönetmeliklerle giderileceğini ve site yönetimindeki belirsizliklerin ortadan kalkacağını belirtti.
YENİ DÜZENLEME İLE SEKTÖR DAHA SAĞLAM TEMELLERE OTURACAK
Bakanlık, site yönetimlerinin daha düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesi için adımlar atarken, şeffaflık ve denetim konusunda önemli yenilikler getiriyor. Bu düzenlemeyle, site yönetimlerinin sektörde daha kaliteli ve profesyonel bir düzeye ulaşması hedefleniyor.