Yüksek Aidat ve Site Yönetimlerinde Yeni Düzenleme! Neler Değişecek Detaylar Netleşti

ŞEFFAFLIK VE VERİ TABANI SİSTEMİYLE GÜVENCE ARTACAK

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Dr. Ali Yüksel, site yönetimlerinin ve işletmelerinin lisanslı şirketler tarafından yürütülmesinin, taraflar için faydalı olacağını belirtti. Yüksel, site yönetiminde alınan kararların ve yapılan harcamaların, Bakanlık tarafından kontrol edilen bir veri tabanında yer almasının sektöre kalite katacağına dikkat çekti. Böylece, hem kiracılar hem de malikler, her zaman sisteme erişebilecek ve şeffaflık sağlanacak.