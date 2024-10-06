Yozgat’ta Beklenen Hasat Geç Başladı: Çiftçiler Kan Ağlıyor Verim Düşük
Yozgat’ta şeker pancarı hasadı, beklenmedik yağışlar nedeniyle gecikmeli başladı. Kuraklık, sel ve don olaylarının yanı sıra hastalıkların da etkisiyle bu yıl şeker pancarı veriminde düşüş yaşanması bekleniyor.
Kaynak: ANKA
Bölgede her yıl yaklaşık 1 milyon 850 bin ton şeker pancarı üreten çiftçiler, Yozgat, Boğazlıyan ve Çorum şeker fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşılıyor. Ancak bu yıl çiftçiler, kuraklık ve don olaylarının yanı sıra hastalıklar ve sel felaketleri ile mücadele etmek zorunda kaldı. İlkbahar döneminde yeterli yağışın düşmemesi, ardından yaşanan sel ve don olayları, bazı bölgelerde hastalığa neden oldu ve bu da şeker pancarı üretiminde ciddi bir düşüşe yol açtı.
Çiftçiler, tarlalardan söktükleri pancarları traktör ve kamyonlarla şeker fabrikalarına teslim ederken, özellikle hastalık ve don nedeniyle bazı kesimlerde verimin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtiyor. Buna karşın çiftçiler, fazla ekim yaparak verim kaybını telafi etmeyi planladıklarını ifade ediyorlar. Ancak verilen alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını dile getirerek, bu durumdan memnun olmadıklarını belirtiyorlar.
Yozgatlı genç çiftçilerden Hacı Ahmet Erciyes, fabrikanın erken söküm avansı ödemesine rağmen yağışlar nedeniyle pancar sökümünün geciktiğini ve birçok çiftçinin bu avans imkanından faydalanamadığını söyledi. Erciyes, "Bu yıl kuraklık, sel ve don olaylarıyla karşılaştık. Pancar fiyatları düşük, maliyetler ise çok yüksek. İlaç, gübre ve tohum gibi girdiler ton başına verilen fiyatla ancak karşılanabiliyor. Fiyatlar bu seviyede kalırsa çiftçiler pancar üretiminden soğuyabilir" dedi.
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de verim düşüklüğüne dikkat çekerek, 2024 yılının çiftçiler açısından zor geçtiğini vurguladı. Açıkgöz, "Bu yıl sel felaketi ve don olayları nedeniyle pancarda verim düşüklüğü yaşandı. Dönüm başına alınan ürün miktarı önceki yıllara göre daha az. Ayrıca şeker oranı da düşük geliyor. Açıklanan pancar fiyatı çiftçinin beklentisini karşılamıyor. Buğdayda yaşadığımız sıkıntıların pancar üretiminde de yaşanmaması için yetkililerin acil tedbir alması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Verimdeki yüzde 20 ila yüzde 30 oranındaki düşüşün ekim fazlalığı ile telafi edilmesini bekleyen Açıkgöz, pancar üreticilerinin maliyet baskısı altında olduğunu ve ürünün hak ettiği değeri bulamadığını ifade etti.