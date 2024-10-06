Yozgat’ta Beklenen Hasat Geç Başladı: Çiftçiler Kan Ağlıyor Verim Düşük

Çiftçiler, tarlalardan söktükleri pancarları traktör ve kamyonlarla şeker fabrikalarına teslim ederken, özellikle hastalık ve don nedeniyle bazı kesimlerde verimin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtiyor. Buna karşın çiftçiler, fazla ekim yaparak verim kaybını telafi etmeyi planladıklarını ifade ediyorlar. Ancak verilen alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını dile getirerek, bu durumdan memnun olmadıklarını belirtiyorlar.

Yozgatlı genç çiftçilerden Hacı Ahmet Erciyes, fabrikanın erken söküm avansı ödemesine rağmen yağışlar nedeniyle pancar sökümünün geciktiğini ve birçok çiftçinin bu avans imkanından faydalanamadığını söyledi. Erciyes, "Bu yıl kuraklık, sel ve don olaylarıyla karşılaştık. Pancar fiyatları düşük, maliyetler ise çok yüksek. İlaç, gübre ve tohum gibi girdiler ton başına verilen fiyatla ancak karşılanabiliyor. Fiyatlar bu seviyede kalırsa çiftçiler pancar üretiminden soğuyabilir" dedi.