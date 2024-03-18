Yönünü aşağı çevirdi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul neden düşüşe geçti?
Ekonomist Barış Soydan, yönünü aşağı doğru çeviren Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. "Borsa 8750'deki ana "desteğe geriledi" diyen Soydan, düşüşün nedenini açıkladı.
Borsa İstanbul, 9 bin 450 puanla tarihi rekorunu yenilediği zirvenin ardından yükseliş trendini mart ayının ilk haftalarında sonlandırdı.
Borsa İstanbul'da tarihi zirvenin ardından düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 16.45 itibarıyla önceki 8.755,05 puana geriledi.
HOLDİNG ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ
Günün ilk yarısında Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.
SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK SPOR GERİLEDİ
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu.
"BORSA, ANA DESTEĞE GERİLEDİ"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından yönünü aşağı doğru çeviren Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadeleri kullandı:
"Dövize talepteki artış. Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisi ve sıcak paranın Türkiye'den çıkışı bir araya gelince borsa 8750'deki ana desteğe geriledi."
"BORSA'DA BUNUN SIKINTISI VAR"
Paylaşımının devamında Soydan, "Kapalıçarşı'yla bankalar arası piyasa arasında geçen haftanın ikinci yarısında kapanan makas bugün yine açıldı. Borsa'da bunun sıkıntısı var" dedi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı; mevduat, borsa, dolar ve altın yatırımcılarının yakın takibinde yer alıyor. Son olarak şubat ayında faizi beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutan TCMB'nin mart ayında alacağı faiz kararı, 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.