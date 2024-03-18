Yönünü aşağı çevirdi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul neden düşüşe geçti?

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK SPOR GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu.