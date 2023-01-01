Yola çıkacaklar dikkat! 2023'te trafik cezaları değişti... Bugünden itibaren geçerli

-Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise, 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

-Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022'de bin 823 TL olan ceza tutarı, 4 bin 64 TL olacak.