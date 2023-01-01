Yola çıkacaklar dikkat! 2023'te trafik cezaları değişti... Bugünden itibaren geçerli

Yeniden değerleme oranın netleşmesinin ardından 2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları da belli oldu. Cezalar bugünden itibaren geçerli olacak.

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Yola çıkacaklar dikkat! 2023'te trafik cezaları değişti... Bugünden itibaren geçerli - Resim: 1

-Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

-Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası verilecek.

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Yola çıkacaklar dikkat! 2023'te trafik cezaları değişti... Bugünden itibaren geçerli - Resim: 2

-Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.

-KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

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Yola çıkacaklar dikkat! 2023'te trafik cezaları değişti... Bugünden itibaren geçerli - Resim: 3

-Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise, 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

-Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022'de bin 823 TL olan ceza tutarı, 4 bin 64 TL olacak.

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Yola çıkacaklar dikkat! 2023'te trafik cezaları değişti... Bugünden itibaren geçerli - Resim: 4

-Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullananlar, 8 bin 90 TL ceza ödeyecek.

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