Yıllık İzni Olan Bütün Çalışanlar Diken Üstünde: Başvurmayan Tüm Haklarını Kaybedecek

BAŞVURU YAPMAZSA TÜM HAKKINI KAYBEDECEK

İş Kanunu’na eklenen geçici madde sayesinde geçmiş döneme ait zaman aşımı süresi korunsa da, süresi henüz dolmamış haklar için 5 yıllık yeni süre geçerli sayılıyor. Yani, örneğin 2015 yılında işten ayrılan bir işçi, 2022 itibarıyla kullanılmayan izin ücreti için başvuru yapmadıysa bu hakkını kaybetmiş olabilir.

YARGITAY KARARLARI NETLEŞTİRDİ

Yıllık izin ücretlerinin zaman aşımıyla ilgili uzun süredir farklı görüşler sunan Yargıtay, 2022 itibarıyla konuya netlik kazandırdı. Yeni içtihata göre, 1 Temmuz 2012 ile 25 Ekim 2017 arasındaki dönem için de artık 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu yönde istikrarlı kararlar vermeye başladı.