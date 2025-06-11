Yıllık İzni Olan Bütün Çalışanlar Diken Üstünde: Başvurmayan Tüm Haklarını Kaybedecek
Yıllık izin ücretlerinde zaman aşımı süresi ile ilgili kritik detay ortaya çıktı. Yıllık iznini kullanmadan işten ayrılan çalışanlar için süre işlemeye başladı. 2017 itibarıyla kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zaman aşımı süresi 5 yıla indirildi. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlayan bu süre içinde başvurmayan çalışan, izin ücretleri için bütün hakkını kaybedecek.
Kaynak: Habertürk
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan yıllık izin ücretleriyle ilgili kritik detay ortaya çıktı. Sosyal güvenlik alanında uzmanlığıyla bilinen Gazeteci Ahmet Kıvanç, Habertürk'teki yazısında kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde zaman aşımı süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kıvanç’a göre, özellikle 2012 ile 2017 yılları arasında farklı uygulamaların yapılması nedeniyle birçok çalışanın kafa karışıklığı yaşadığı bu konuda Yargıtay son kararı verdi.
SÜRELER DÖNEME GÖRE DEĞİŞİYOR
Kıvanç yazısında geçmişte yıllık izin ücretleriyle ilgili zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğunu, ancak 2017’de çıkarılan İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bu sürenin 5 yıla indirildiğini hatırlattı. 1 Temmuz 2012’den önce 5 yıl olarak uygulanan zaman aşımı süresi, 2012 ile 2017 yılları arasında 10 yıl olarak geçerliydi. Ancak 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren artık tüm işçi alacaklarında tek tip süre olan 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor.
BAŞVURU YAPMAZSA TÜM HAKKINI KAYBEDECEK
İş Kanunu’na eklenen geçici madde sayesinde geçmiş döneme ait zaman aşımı süresi korunsa da, süresi henüz dolmamış haklar için 5 yıllık yeni süre geçerli sayılıyor. Yani, örneğin 2015 yılında işten ayrılan bir işçi, 2022 itibarıyla kullanılmayan izin ücreti için başvuru yapmadıysa bu hakkını kaybetmiş olabilir.
YARGITAY KARARLARI NETLEŞTİRDİ
Yıllık izin ücretlerinin zaman aşımıyla ilgili uzun süredir farklı görüşler sunan Yargıtay, 2022 itibarıyla konuya netlik kazandırdı. Yeni içtihata göre, 1 Temmuz 2012 ile 25 Ekim 2017 arasındaki dönem için de artık 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu yönde istikrarlı kararlar vermeye başladı.
SÖZLEŞME NASIL BİTERSE BİTSİN HAK DEVAM EDİYOR
Kıvanç’ın açıklamalarına göre, işçinin işten çıkarılma şekli fark etmeksizin (İster haklı nedenle işveren tarafından, ister istifa yoluyla) kullanılmayan yıllık izin günlerinin karşılığının ödenmesi gerekiyor. Bu ücret, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki maaş üzerinden hesaplanıyor ve zaman aşımı da bu tarihten itibaren başlıyor.