Yılların Hürriyet'i Kapanıyor: Bir Devir Sona Erdi
Yılların Hürriyet'i kapanıyor, bir devir sona erdi. Almanya'nın en köklü gazetelerinden biri olan Hürriyet Avrupa'nın 56 yıllık yayın hayatı yarın itibariyle sona erecek. Gazeteci İlhan Karaçay, haberi "Dünyadaki birçok gazetenin örnek aldığı Hürriyet artık yok" ifadeleriyle duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın en köklü gazetelerinden biri olan Hürriyet Avrupa, 56 yıllık yayın hayatına veda ediyor. 1969 yılında kurulan yılların gazetesi, yarın son kez okurlarıyla buluştu. Gazetenin kapanışı, Avrupa'daki Türk toplumu için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
'HÜRRİYET ARTIK YOK' DİYEREK DUYURDU
Gazeteci İlhan Karaçay, haberi "Dünyadaki birçok gazetenin örnek aldığı Hürriyet artık yok" ifadeleriyle duyurdu. Bu üzücü gelişme, basın camiasında da yankı uyandırdı.
Hürriyet Avrupa'nın kapanış nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, ekonomik zorluklar ve değişen medya tüketim alışkanlıkları gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor.
Gazeteci Karaçak, şu ifadeleri kullandı:
“Muhteşem kadrosuyla, ülkesi dışında en çok satılan gazete unvanına sahip olan Hürriyet’in yokluğunun acısını derinden hissediyorum. 1969 yılından 1985 yılına kadar, büyük bir meslek aşkı ile çalıştığım Hürriyet gazetesinin, 1 Şubat 2025 günü Avrupa yayınlarına son vereceğini öğrendim."