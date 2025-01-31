Yılların Hürriyet'i Kapanıyor: Bir Devir Sona Erdi

Almanya'nın en köklü gazetelerinden biri olan Hürriyet Avrupa, 56 yıllık yayın hayatına veda ediyor. 1969 yılında kurulan yılların gazetesi, yarın son kez okurlarıyla buluştu. Gazetenin kapanışı, Avrupa'daki Türk toplumu için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.