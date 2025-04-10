Yılların Efsane Markası Satıldı, Yeni Sahibi Şaşırttı! Moda Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

MODA DÜNYASINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Capri Holdings, geçtiğimiz yıl Coach’un sahibi olan Tapestry ile 8,5 milyar dolarlık bir birleşme anlaşmasına imza atmıştı. Ancak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bu birleşmenin uygun fiyatlı lüks çanta pazarında rekabete zarar vereceği gerekçesiyle anlaşmayı engelledi. Anlaşmanın iptali, Capri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Moda ikonu Miuccia Prada, daha önce yaptığı açıklamalarda Versace’nin birçok yatırımcının radarında olduğunu belirtmişti. Bu satın almayla Prada, Versace’yi bünyesine katarak lüks segmentteki etkisini daha da güçlendirmiş oldu.