Yılların Efsane Markası Satıldı, Yeni Sahibi Şaşırttı! Moda Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Ünlü moda devi Prada, moda dünyasını sarsan bir hamleyle lüks giyim markası Versace’yi 1,38 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Moda dünyasındaki dengeleri değiştirecek karar, piyasalardaki dalgalanma ve Versace’nin düşen performansı nedeniyle riske girmişti ama anlaşma son anda tamamlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Moda dünyasında ses getiren dev bir satın alma ile yılların efsane markası satılıyor. İtalyan moda devi Prada, Versace’yi bünyesinde barındıran Capri Holdings’ten 1,38 milyar dolarlık bir anlaşmayla Versace markasını satın alacağını duyurdu. Piyasalardaki belirsizlik ve Versace’nin son dönemdeki düşük performansı nedeniyle tehlikeye giren bu anlaşma, son anda hayata geçirildi. Böylelikle Capri Holdings, Versace’yi zararla elden çıkarmış oldu.
YILLARIN EFSANE MARKASI EL DEĞİŞTİRDİ
1978 yılında kurulan efsanevi İtalyan moda markası Versace, 2018 yılında Capri Holdings tarafından 2,1 milyar dolara satın alınmıştı. Capri, bu hamleyle Michael Kors ve Jimmy Choo gibi markaları çatısı altında toplayarak global bir lüks moda grubu oluşturmayı hedeflemişti. Ancak bu strateji istenen başarıyı getirmedi.
Versace'nin kreatif şefliğine kısa süre önce Donatella Versace’nin yerine Dario Vitale getirilmişti. Bu değişiklik, markanın yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçasıydı. Ancak markanın finansal performansındaki düşüş, Capri Holdings’i Versace’yi elden çıkarmaya zorladı.
MODA DÜNYASINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR
Capri Holdings, geçtiğimiz yıl Coach’un sahibi olan Tapestry ile 8,5 milyar dolarlık bir birleşme anlaşmasına imza atmıştı. Ancak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bu birleşmenin uygun fiyatlı lüks çanta pazarında rekabete zarar vereceği gerekçesiyle anlaşmayı engelledi. Anlaşmanın iptali, Capri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
Moda ikonu Miuccia Prada, daha önce yaptığı açıklamalarda Versace’nin birçok yatırımcının radarında olduğunu belirtmişti. Bu satın almayla Prada, Versace’yi bünyesine katarak lüks segmentteki etkisini daha da güçlendirmiş oldu.
PİYASALAR HAREKETLENDİ, HİSSELER ARTTI
Satın alma haberlerinin yayılmasıyla birlikte Capri Holdings hisselerinde yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Bu gelişme, yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi. Corriere della Sera gazetesi, Versace’nin değerinin ilk beklentilere göre üçte bir oranında düştüğünü ve fiyatın 1 milyar euroya kadar gerilediğini yazmıştı. Ancak anlaşma, tahmin edilenden daha yüksek bir rakamla tamamlandı.