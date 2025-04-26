Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti
Microsoft, Windows 8 döneminde kullanıma sunduğu fakat beklenen ilgiyi göremeyen harita uygulamasını tamamen devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar için son tarih belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Microsoft, Windows 11'in yeni sürümüyle birlikte sistemde sadeleşmeye gitmeye devam ediyor. Şirket, yıllardır kullanımda olan fakat yeterli ilgiyi çekemeyen bazı eski uygulamaları birer birer tarihe karıştırıyor. Bu kapsamda, Windows Haritalar (Windows Maps) uygulamasının da tamamen kaldırılacağı açıklandı.
Windows 8 döneminde tanıtılan ve 12 yıldır sistemlerde yer alan Haritalar uygulaması, kullanıcılar arasında istenilen popülerliğe ulaşamamıştı. Microsoft, daha önce WordPad, Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını da Windows 11'in 24H2 güncellemesiyle devre dışı bırakmıştı. Şimdi ise Haritalar uygulaması da bu listeye eklendi.
KALDIRILMA TARİHİ BELLİ OLDU
Microsoft'un yaptığı duyuruya göre, Windows Haritalar uygulamasının sistemden ve Microsoft Store'dan tamamen kaldırılacağı tarih Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra uygulama hem işletim sistemi içinden hem de mağaza üzerinden erişilemez hale gelecek.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Temmuz 2025’te Haritalar uygulamasına son bir güncelleme yapılacak ve bu güncelleme uygulamanın çalışmasını durduracak.
Eğer kullanıcılar uygulamayı bu tarihten önce silerse, tekrar yükleme imkanı Temmuz 2025'e kadar sürecek.
Ancak Temmuz 2025 sonrası uygulamayı yeniden indirmek mümkün olmayacak.
Kaydedilen kişisel veriler (navigasyon geçmişi, harita bağlantıları gibi) silinmeyecek fakat Haritalar uygulaması üzerinden erişilemeyecek.
ALTERNATİF SUNULDU
Microsoft, Haritalar uygulamasının kaldırılmasının ardından kullanıcıların web tabanlı Bing Haritalar servisine yönlendirileceğini duyurdu. Harita hizmetinden yararlanmak isteyenler, bing.com/maps adresi üzerinden Bing Haritalar’a erişebilecekler.
Microsoft’un sadeleşme adımlarının ilerleyen dönemde başka uygulamaları da kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusu.