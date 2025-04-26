Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11'in yeni sürümüyle birlikte sistemde sadeleşmeye gitmeye devam ediyor. Şirket, yıllardır kullanımda olan fakat yeterli ilgiyi çekemeyen bazı eski uygulamaları birer birer tarihe karıştırıyor. Bu kapsamda, Windows Haritalar (Windows Maps) uygulamasının da tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Windows 8 döneminde tanıtılan ve 12 yıldır sistemlerde yer alan Haritalar uygulaması, kullanıcılar arasında istenilen popülerliğe ulaşamamıştı. Microsoft, daha önce WordPad, Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını da Windows 11'in 24H2 güncellemesiyle devre dışı bırakmıştı. Şimdi ise Haritalar uygulaması da bu listeye eklendi.