Yıllardır Beklenen Hurda Teşviki TBMM’de! Tek Şart Türkiye’de Üretim… Marka Marka Model Model ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Listesi
Hurda araç teşviki için somut bir adım atıldı. 25 yaş üstü arabaları ilgilendiren hamle Meclis’e yasa teklifi olarak sunuldu. Bu kapsamda aracını hurdaya vermek isteyenler için Türkiye’de üretilen sıfır kilometre araçlarda 1 defaya mahsus ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. İşte ÖTV muafiyetsiz araçların listesi ve haberin detayları…
Kaynak: Habertürk
Türkiye’de uzun süredir gündemde olan hurda araç teşviki konusunda yeni bir adım atıldı ve bu konuda düzenleme içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Yasa teklifinde 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verenlere Türkiye’de üretilmiş yeni araç alımlarında bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması planlanıyor.
Teklifin gerekçesinde ise, “TÜİK'in verilerine göre, 2023 yılı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak belirlenmiş, bu rakam 2024 Ağustos itibarıyla 30 milyonu geçmiştir. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanırken, bu araçların yüzde 25'ini 21 yaş ve üzeri taşıtlar oluşturmaktadır. Yaşı ilerlemiş araçlar, tamir ve bakım masraflarının artmasının yanı sıra trafik güvenliği açısından da risk teşkil etmektedir. Ayrıca, çevreye ve ekonomiye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme kazandırılması, ekonomik, çevresel ve ulaşım güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.
ESNAFA ÖTV VE KDV MUAFİYETİ
Öte yandan Meclis’e sunulan bir başka yasa teklifi ise ticari araç kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu teklifte geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV’den muaf tutulması ve bu muafiyetin 10 yıl süre ile geçerli olması önerildi.
Yapılan teklif eğer bu hali ile yasallaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılacak.
İŞTE ÖTV’SİZ ALINABİLECEK MODELLER
FIAT
- Egea
- Egea Cross
- Fiorino
FORD
- Transit
- E-Transit
- Tourneo Custom
- Transit Custom
- Tourneo Courier
- Transit Courier
HYUNDAI
- i10
- i20
- Bayon
RENAULT
- Megane Sedan
- Clio
- Duster
TOYOTA
- Corolla
- CH-R
- TOGG T10X
- VOLKWAGEN Transporter