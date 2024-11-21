Yıllardır Beklenen Hurda Teşviki TBMM’de! Tek Şart Türkiye’de Üretim… Marka Marka Model Model ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Listesi

Teklifin gerekçesinde ise, “TÜİK'in verilerine göre, 2023 yılı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak belirlenmiş, bu rakam 2024 Ağustos itibarıyla 30 milyonu geçmiştir. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanırken, bu araçların yüzde 25'ini 21 yaş ve üzeri taşıtlar oluşturmaktadır. Yaşı ilerlemiş araçlar, tamir ve bakım masraflarının artmasının yanı sıra trafik güvenliği açısından da risk teşkil etmektedir. Ayrıca, çevreye ve ekonomiye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme kazandırılması, ekonomik, çevresel ve ulaşım güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.