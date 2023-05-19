Yılın ikinci yarısı için kurda ‘ani yükseliş’ uyarısı: ‘Sürpriz olmayacaktır…’
Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, “Yılın ikinci yarısında kurda ani hızlı yükselişlerin meydana gelmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, Euro ve Dolar karşısında Türk Lirası’nın durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar beklentisine değindi. 14 Mayıs’taki seçimlere 19.68 TL ile gidileceğini tahmin ettiğini söyleyen Özsoy, Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar kuru tahmini olan 23.09 TL’ye yıl bitmeden ulaşılacağını dile getirdi.
Özsoy, yaptığı açıklamayla döviz kurları karşısında TL’nin değeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bugün serbest piyasada dolar/TL kurunun 19.77TL seviyesini aşmış durumda olduğunu hatırlatan Özsoy, öngörüsünü paylaştı.
Özsoy, “Yılın ikinci yarısında kurda ani hızlı yükselişlerin meydana gelmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.
“KURDA ANİ BİR YÜKSELİŞİN MEYDANA GELMESİNE İLİŞKİN DEDİKODULAR ARTARAK DEVAM EDİYOR”
Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“TL’nin ABD doları ve Euro karşısındaki durumuna dair piyasada ve özellikle reel kesimde en çok tercih edilen iki unsur olur. Birincisi istikrarın sağlanabilmiş olması. İkincisi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesi konusunda tedirginliğin olmaması. Bu iki unsurdan ikincisinin henüz sağlanamadığı gün gibi ortada. Sebebi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesine ilişkin dedikodular artarak devam ediyor.