Yılın ikinci yarısı için kurda ‘ani yükseliş’ uyarısı: ‘Sürpriz olmayacaktır…’

“KURDA ANİ BİR YÜKSELİŞİN MEYDANA GELMESİNE İLİŞKİN DEDİKODULAR ARTARAK DEVAM EDİYOR”



Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“TL’nin ABD doları ve Euro karşısındaki durumuna dair piyasada ve özellikle reel kesimde en çok tercih edilen iki unsur olur. Birincisi istikrarın sağlanabilmiş olması. İkincisi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesi konusunda tedirginliğin olmaması. Bu iki unsurdan ikincisinin henüz sağlanamadığı gün gibi ortada. Sebebi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesine ilişkin dedikodular artarak devam ediyor.