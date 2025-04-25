Yılın En Değerli Ürününde Hasat Başladı: Masrafsız Ürün Rekor Fiyata Satılıyor
Türkiye'de en çok Mersin'de üretilen Malta eriği, diğer adıyla yenidünya meyvesinde açıkta hasat başladı. Zirai don nedeniyle verimin yüzde 50'den fazla düştüğü yenidünyada dışarıda hasat edilen ürünler 90 TL, örtü altındaki son ürünler ise 150 TL'ye satılıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin yaş meyve üretiminde öne çıkan illerinden Mersin'de, halk arasında sarı altın olarak bilinen Malta eriğinde (yenidünya) açıkta hasat süreci başladı. Ancak bu yıl üreticinin sevinci yarım kaldı. Zirai don nedeniyle rekoltede yüzde 50'yi aşan kayıplar yaşandı. Buna rağmen meyve, kaliteye göre 50 ila 90 TL arasında alıcı buluyor.
ÜRETİMİN YÜZDE 72'Sİ MERSİN'DEN KARŞILANIYOR
Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin dekarda üretilen Malta eriğinin yüzde 72’si Mersin’den karşılanıyor. Özellikle Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yoğun üretim yapılan bu meyve, hem yurt içinde hem de ihracatta dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Mersin’de üretim yapılan toplam alan 4 bin 800 dekara ulaşırken, yıllık üretimin 15 bin tonu geçtiği belirtiliyor.
MEYVELER TEK TEK AYRILIP, PAKETLENİYOR
Hasatta görev alan işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesaiye başlıyor. Topladıkları meyveleri özenle ayırıp kalitesine göre sınıflandırıyor, ardından paketleyerek satışa gönderiyorlar.
İşçilerden Miktat Demirşen, ürünleri sepetleyip hale gönderdiklerini ifade ederken, paketleme işinde çalışan Zehra Demirşen de meyveleri sınıflandırarak satışa hazırladıklarını belirtti.
DUBAİ VE IRAK'TAN TALEP YAĞIYOR
Üreticilerden Hüseyin Çiftçi, günde yaklaşık 2 ton ürün topladıklarını ve bu ürünleri öncelikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere, ardından da Dubai ve Irak gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi. Çiftçi, "Açıkta yetişen ürünlerimiz kaliteye göre 60 ile 90 TL arasında satılıyor. Zirai don bu sene verimi ciddi düşürdü" dedi.
KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR
Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu ise bu yıl dışarıda yetişen ağaçların büyük kısmının soğuklardan etkilendiğini ifade etti. "Bu sene açıkta yetiştirilen yenidünya meyvelerimizi soğuk vurdu. Bahçelerde en az yüzde 50 hasar var. Ama örtü altında ürünlerimiz iyi, soba yakarak kurtardık. Dışarıda hasat edilen ürünlerimiz 50 ile 80-90 TL arasında gidiyor. Örtü altındaki son ürünler ise 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor" diye konuştu.