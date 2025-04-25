Yılın En Değerli Ürününde Hasat Başladı: Masrafsız Ürün Rekor Fiyata Satılıyor

KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR

Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu ise bu yıl dışarıda yetişen ağaçların büyük kısmının soğuklardan etkilendiğini ifade etti. "Bu sene açıkta yetiştirilen yenidünya meyvelerimizi soğuk vurdu. Bahçelerde en az yüzde 50 hasar var. Ama örtü altında ürünlerimiz iyi, soba yakarak kurtardık. Dışarıda hasat edilen ürünlerimiz 50 ile 80-90 TL arasında gidiyor. Örtü altındaki son ürünler ise 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor" diye konuştu.