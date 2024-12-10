Yıldız Holding'den 48 Milyon Dolarlık Büyük Satış! Şirketin Yeni Sahibi Çok Şaşırttı
Yıldız Holding, iştiraki Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş'yi 48 milyon dolar karşılığında Lydia Holding’e sattı.
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Lydia Holding, sağlık, enerji, finans, gayrimenkul ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük bir şirket olarak, bu sürpriz satın almayı gerçekleştirdi.
48 MİLYON DOLARA SATILDI
Yıldız Holding’in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş (Ufuk Yatırım), yapılan anlaşma ile Lydia Holding'in mülkiyetine geçti. Lydia Holding, söz konusu satın alma için Yıldız Holding’e 48 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 713 bin TL) ödeme yaptı.
"BÜYÜME İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"
Yapılan anlaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, "Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketlerinden biri olan Yıldız Holding ile uyumlu bir şekilde hareket ederek Ufuk Yatırım’ı satın almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu satın alma, uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir adımıdır" şeklinde konuştu.
Ufuk Yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyor.