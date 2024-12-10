Yıldız Holding'den 48 Milyon Dolarlık Büyük Satış! Şirketin Yeni Sahibi Çok Şaşırttı

48 MİLYON DOLARA SATILDI

Yıldız Holding’in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş (Ufuk Yatırım), yapılan anlaşma ile Lydia Holding'in mülkiyetine geçti. Lydia Holding, söz konusu satın alma için Yıldız Holding’e 48 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 672 milyon 713 bin TL) ödeme yaptı.