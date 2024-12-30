Yılbaşı Gecesi Flaş Alkol Yasağı: Uymayana 18 Bin TL Para Cezası Kesilecek
2025 yılına sayılı günler kala, birçok şehirde yılbaşı gecesi için alkol tüketimi ve satışıyla ilgili yeni kısıtlamalar getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıl coşkusu yaklaşırken, birçok kişi yılbaşı akşamı planlarını yaptı. 2025 yılına sayılı günler kala, birçok şehirde yılbaşı gecesi için alkol tüketimi ve satışıyla ilgili yeni kısıtlamalar getirildi. Alınan kararlar, hem halk sağlığını hem de kamu güvenliğini koruma amacı taşıyor. İşte yılbaşı gecesi alkol yasağı uygulanan şehirler ve detayları...
ALKOL TÜKETİMİ YASAKLANDI
İtalya’nın turistik şehri Venedik, 31 Aralık akşamı saat 19:00’dan 1 Ocak sabahı saat 06:00’ya kadar kamuya açık alanlarda alkol tüketimini tamamen yasaklandı. Aynı zamanda cam şişe, kapalı kutu ve kapaklı plastik şişelerde alkol satışı da bu saatler arasında yapılamayacak. Barlar ve marketler de bu süre zarfında alkol satışı yapamayacak. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yasakları ihlal edenlere 25 ila 500 euro (921 TL-18 bin 435 TL) arasında para cezası uygulanacağını açıkladı.
GERİ SAYIM ETKİNLİĞİ DÜZENLENMEYECEK
Tokyo’nun gece hayatıyla ünlü bölgeleri Shibuya ve Shinjuku’da, Cadılar Bayramı döneminden sonra yılbaşı için de alkol tüketimine yönelik düzenlemeler yapıldı. Shibuya’da yıl boyunca akşam 18:00 ile sabah 05:00 arasında halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Gürültü ve taşkınlıkların önüne geçmek amacıyla alınan bu karar, yılbaşı gecesi de geçerli olacak. Ayrıca, Shibuya’da geri sayım etkinliği güvenlik endişeleri nedeniyle düzenlenmeyecek, Hachiko heykelinin etrafına ise bariyerler yerleştirilecek.
ALKOL VE HAVAİ FİŞEK KISITLAMASI
Strazburg, yılbaşı gecesi kamuya açık alanlarda alkol tüketimini ve satışını yasakladı. Yasak, 31 Aralık gece yarısından itibaren başlayıp 1 Ocak sabahına kadar devam edecek. Bunun yanı sıra, 16 yaşından küçüklerin gece 22:00 ile sabah 06:00 arasında sokakta bulunmaları da yasaklandı.
Lyon’da ise 31 Aralık saat 17:00’den 1 Ocak sabahı saat 11:00’e kadar alkol tüketimi kısıtlandı. Alkol satışı ise akşam 20:00’den sabah 09:00’a kadar durdurulacak. Şehirde 30 Aralık’tan 3 Ocak’a kadar havai fişek taşınması, bulundurulması ve satışı da yasak kapsamında.