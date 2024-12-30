Yılbaşı Gecesi Flaş Alkol Yasağı: Uymayana 18 Bin TL Para Cezası Kesilecek

ALKOL VE HAVAİ FİŞEK KISITLAMASI

Strazburg, yılbaşı gecesi kamuya açık alanlarda alkol tüketimini ve satışını yasakladı. Yasak, 31 Aralık gece yarısından itibaren başlayıp 1 Ocak sabahına kadar devam edecek. Bunun yanı sıra, 16 yaşından küçüklerin gece 22:00 ile sabah 06:00 arasında sokakta bulunmaları da yasaklandı.

Lyon’da ise 31 Aralık saat 17:00’den 1 Ocak sabahı saat 11:00’e kadar alkol tüketimi kısıtlandı. Alkol satışı ise akşam 20:00’den sabah 09:00’a kadar durdurulacak. Şehirde 30 Aralık’tan 3 Ocak’a kadar havai fişek taşınması, bulundurulması ve satışı da yasak kapsamında.