Yere Sigara İzmariti Atanlar Yandı: Artık Para Cezası Kesilecek

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama resmen başladı. Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan bu ceza uygulaması, artık Çorum’da da yürürlüğe girdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çevre temizliğinin korunması için yere sigara izmariti atanlara idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda özel olarak görevlendirilen zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlere başladı.