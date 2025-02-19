Yere Sigara İzmariti Atanlar Yandı: Artık Para Cezası Kesilecek
Çorum Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yeni bir uygulamaya geçti. Yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 TL idari para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama resmen başladı. Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan bu ceza uygulaması, artık Çorum’da da yürürlüğe girdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çevre temizliğinin korunması için yere sigara izmariti atanlara idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda özel olarak görevlendirilen zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlere başladı.
YERE İZMARİT ATANLARA 2 BİN 953 TL CEZA
Çorum Belediyesi’nin aldığı kararla, yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 TL para cezası uygulanacak. Yetkililer, bu yaptırımın çevre bilincini artırmayı hedeflediğini vurgularken, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.
"ATMA ŞU ZIKKIMI YERE"
Belediye, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamanın sıkı bir şekilde takip edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Adam tam bir pislik çıktı Rıza Baba
Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında
Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun
Temiz bir şehir için “Atma şu zıkkımı yere!”