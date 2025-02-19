Yere Sigara İzmariti Atanlar Yandı: Artık Para Cezası Kesilecek

Çorum Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yeni bir uygulamaya geçti. Yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 TL idari para cezası kesilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Sigara Para cezası
Yere Sigara İzmariti Atanlar Yandı: Artık Para Cezası Kesilecek - Resim: 1

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama resmen başladı. Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan bu ceza uygulaması, artık Çorum’da da yürürlüğe girdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çevre temizliğinin korunması için yere sigara izmariti atanlara idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda özel olarak görevlendirilen zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlere başladı.

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Yere Sigara İzmariti Atanlar Yandı: Artık Para Cezası Kesilecek - Resim: 2

YERE İZMARİT ATANLARA 2 BİN 953 TL CEZA

Çorum Belediyesi’nin aldığı kararla, yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 TL para cezası uygulanacak. Yetkililer, bu yaptırımın çevre bilincini artırmayı hedeflediğini vurgularken, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

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Yere Sigara İzmariti Atanlar Yandı: Artık Para Cezası Kesilecek - Resim: 3

"ATMA ŞU ZIKKIMI YERE"

Belediye, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamanın sıkı bir şekilde takip edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Adam tam bir pislik çıktı Rıza Baba

Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında

Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun

Temiz bir şehir için “Atma şu zıkkımı yere!”

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