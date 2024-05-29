Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı: İşte zamlı maaşlar...

ZAM YÜZDE 20’DE KALABİLİR

Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20’de kalacak.

Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak.

Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.