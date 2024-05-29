Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı: İşte zamlı maaşlar...
Mevcut enflasyon verileri ile Mayıs ve Haziran enflasyon tahminleri işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin Temmuz'da yüzde 25, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 20 civarında olacağını gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta belli olacak.
Merkez Bankası anketleri TÜFE’nin Mayıs'ta yüzde 3.04, Haziran'da yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.
Sözcü'nün aktardığına göre; işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine Temmuz'da yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20 civarında zam yapılırsa emekli maaşları böyle olacak:
En düşük memur maaşı:
Ocak maaşı: 34.215 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 41.058 TL
Tahmini zam tutarı: 6843 TL
En düşük memur emeklisi maaşı:
Ocak maaşı: 12.920 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 15.504 TL
Tahmini zam tutarı:2584 TL
Hemşire 8/1
Ocak maaşı:40.392 TL
Tahmini Temmuz maaşı:48.470 TL
Tahmini zam tutarı:8078 TL
Öğretmen 4/1
Ocak maaşı:38.220 TL
Tahmini Temmuz maaşı:45.864 TL
Tahmini zam tutarı:7644 TL
En düşük işçi emeklisi aylığı
Ocak maaşı: 10.478 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 13.146 TL
Tahmini zam tutarı: 2668 TL
İşçi emeklisi
Ocak maaşı: 15.000 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 18.819 TL
Tahmini zam tutarı: 3819 TL
Kök aylığı
Ocak maaşı: 6000 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 7528 TL
Tahmini zam tutarı: 1528 TL
Kök aylığı
Ocak maaşı: 7000 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 8782 TL
Tahmini zam tutarı: 1782 TL
Kök aylığı
Ocak maaşı:8000 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 10.037 TL
Tahmini zam tutarı: 2037 TL
Kök aylığı
Ocak maaşı: 9000 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 11.291 TL
Tahmini zam tutarı: 2291 TL
Kök aylığı
Ocak maaşı:10.000 TL
Tahmini Temmuz maaşı: 12.546 TL
Tahmini zam tutarı: 2546 TL
ZAM YÜZDE 20’DE KALABİLİR
Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20’de kalacak.
Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak.
Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.