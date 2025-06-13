Yeni Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı: İşte Memurun Temmuz'da Alacağı En Düşük Maaş
Temmuz zammı öncesi memur maaşlarında tablo netleşiyor. Ocak-Mayıs enflasyon verilerine göre memurların alacağı zam oranı yüzde 14’e yaklaştı. Öğretmen, doktor, mühendis, polis ve hemşire gibi kamu çalışanlarının hizmet yılı ve derecelerine göre Temmuz ayında alacakları tahmini maaşlar tek tek hesaplandı. İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...
Kaynak: NTV
Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam için geri sayım başladı. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına yüzde 14 civarında zam şimdiden kesinleşmiş durumda. Tüm gözler, zam oranını netleştirecek olan 3 Temmuz’daki haziran enflasyonuna çevrildi. İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...
MEMURLAR ZAMLI MAAŞLARI BEKLİYOR
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan enflasyon verilerine göre memurlar, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı alacak. Şu anki verilerle yaklaşık yüzde 14’lük bir artış gündemde. Bu oran, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.
Mevcut durumda en düşük memur maaşı 44 bin TL'ye yaklaşırken; kıdem, hizmet yılı, görev yapılan bölge, medeni hal ve çocuk sayısı gibi birçok faktör maaşlarda değişiklik yaratıyor. Örneğin, 1/4 derecesindeki bir öğretmen 52.906 TL alırken, 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.910 TL'ye kadar çıkabiliyor.
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
Temmuz ayındaki yüzde 14 oranındaki zamla birlikte bazı meslek gruplarının yeni maaşları şöyle öngörülüyor:
Avukat (1/4 derece): Ocak maaşı 63.609 TL idi. Temmuz zammı ile birlikte 8.905 TL artışla 72.514 TL’ye çıkacak.
Profesör (1/4 derece): Mevcut maaşı 96.346 TL. Yüzde 14 artışla birlikte maaşı 13.488 TL yükselerek 109.834 TL olacak.
Hemşire (5/1 derece): Ocak itibarıyla 53.437 TL maaş alıyor. Yüzde 14 zamla 7.481 TL artışla 60.918 TL seviyesine çıkacak.
Mühendis (1/4 derece): Şu anki maaşı 67.633 TL. Zamla birlikte 9.472 TL artacak ve 77.136 TL’ye ulaşacak.
Öğretmen (1/4 derece): Halihazırda 52.906 TL alan öğretmenin maaşı 7.406 TL artışla 60.313 TL’ye yükselecek.
Üniversite Mezunu Memur (9/1 derece): Ocak maaşı 45.527 TL. Temmuz zammıyla 6.373 TL artarak 51.901 TL olacak.
MAAŞLARDA KİŞİSEL DEĞİŞKENLİK VAR
Belirtilen rakamlar ortalama hesaplamalara dayanıyor. Gerçek maaşlar, memurun görev yaptığı bölge, ek ödeme, aile yardımı gibi ek unsurlarla birlikte farklılık gösterebilir.
Memur maaşlarının kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran enflasyonunun ardından netleşecek. Temmuz zammıyla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış bekleniyor.