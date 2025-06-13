Yeni Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı: İşte Memurun Temmuz'da Alacağı En Düşük Maaş

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam için geri sayım başladı. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına yüzde 14 civarında zam şimdiden kesinleşmiş durumda. Tüm gözler, zam oranını netleştirecek olan 3 Temmuz’daki haziran enflasyonuna çevrildi. İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...

MEMURLAR ZAMLI MAAŞLARI BEKLİYOR

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan enflasyon verilerine göre memurlar, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı alacak. Şu anki verilerle yaklaşık yüzde 14’lük bir artış gündemde. Bu oran, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.