Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor
Önümüzdeki dönemde Özel İletişim Vergisi ile Konaklama Vergisi'nde yüksek oranlı artış beklendiği ifade edildi.
Ek bütçe kanunu ile öngörülen ek gelirlerin ilk yansıması petrol ve doğalgaza yapılan yüksek oranlı zamla gerçekleşti. Ancak ek bütçede öngörülen ÖTV geliri ile 6 ayda bu kalemde yapılan tahsilat tutarlarına göre, petrol ve doğalgaz ürünlerine yeni ÖTV artışı olabileceği hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Özel İletişim Vergisi ile Konaklama Vergisi'nde de yüksek oranlı artış bekleniyor.
Ekonomim'in haberine göre; petrol ve doğalgazdan alınacak ÖTV kaleminde ek bütçe dahil toplam 198,4 milyar liralık tutar görünüyor.
Haziran sonu itibarıyla yani yılın ilk yarısında bu kalemden yapılan tahsilat 39,8 milyar lira düzeyinde. Hedefin tutması için bu kalemde 158,5 milyar liralık daha tahsilata ihtiyaç var.