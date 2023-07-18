Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor

Ek bütçe kanunu ile öngörülen ek gelirlerin ilk yansıması petrol ve doğalgaza yapılan yüksek oranlı zamla gerçekleşti. Ancak ek bütçede öngörülen ÖTV geliri ile 6 ayda bu kalemde yapılan tahsilat tutarlarına göre, petrol ve doğalgaz ürünlerine yeni ÖTV artışı olabileceği hesaplanıyor.