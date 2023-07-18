Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor

Önümüzdeki dönemde Özel İletişim Vergisi ile Konaklama Vergisi'nde yüksek oranlı artış beklendiği ifade edildi.

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Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor - Resim: 1

Ek bütçe kanunu ile öngörülen ek gelirlerin ilk yansıması petrol ve doğalgaza yapılan yüksek oranlı zamla gerçekleşti. Ancak ek bütçede öngörülen ÖTV geliri ile 6 ayda bu kalemde yapılan tahsilat tutarlarına göre, petrol ve doğalgaz ürünlerine yeni ÖTV artışı olabileceği hesaplanıyor. 

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Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor - Resim: 2

Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Özel İletişim Vergisi ile Konaklama Vergisi'nde de yüksek oranlı artış bekleniyor.

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Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor - Resim: 3

Ekonomim'in haberine göre; petrol ve doğalgazdan alınacak ÖTV kaleminde ek bütçe dahil toplam 198,4 milyar liralık tutar görünüyor. 

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Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor - Resim: 4

Haziran sonu itibarıyla yani yılın ilk yarısında bu kalemden yapılan tahsilat 39,8 milyar lira düzeyinde. Hedefin tutması için bu kalemde 158,5 milyar liralık daha tahsilata ihtiyaç var.

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