Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Petrol ve dolar/TL kurundaki hareket ile yön bulan fiyatlar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde - Resim: 1

Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına yaklaşarak iki ayın en yüksek seviyesine çıkması ve dolar/TL kurundaki 18,80 üzerindeki hareketler yurt içinde akaryakıt pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde - Resim: 2

Bu kapsamda zam haberi de gecikmedi. Benzin litre fiyatı geceyarısından itibaren değişti. 

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Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde - Resim: 3

2023’ün ilk ayında iki kez zam yapılan benzinin litre fiyatı 19,50 TL’den 20,41 TL’ye yükseldi. Bu gece yarısı yapılan 1 lira 25 kuruşluk zamla benzin fiyatı litre başına 21,66 TL’ye yükselmiş oldu.

En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde - Resim: 4

MOTORİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz hafta sonu zamlanan motorinin litresi 23,20 TL’ye yükseldi. Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği yapılmadı.

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