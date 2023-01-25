Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde

2023’ün ilk ayında iki kez zam yapılan benzinin litre fiyatı 19,50 TL’den 20,41 TL’ye yükseldi. Bu gece yarısı yapılan 1 lira 25 kuruşluk zamla benzin fiyatı litre başına 21,66 TL’ye yükselmiş oldu.

En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.