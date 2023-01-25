Yeni zam: Benzin fiyatları yeniden iki ayın zirvesinde
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Petrol ve dolar/TL kurundaki hareket ile yön bulan fiyatlar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına yaklaşarak iki ayın en yüksek seviyesine çıkması ve dolar/TL kurundaki 18,80 üzerindeki hareketler yurt içinde akaryakıt pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda zam haberi de gecikmedi. Benzin litre fiyatı geceyarısından itibaren değişti.
2023’ün ilk ayında iki kez zam yapılan benzinin litre fiyatı 19,50 TL’den 20,41 TL’ye yükseldi. Bu gece yarısı yapılan 1 lira 25 kuruşluk zamla benzin fiyatı litre başına 21,66 TL’ye yükselmiş oldu.
En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.
MOTORİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ
Geçtiğimiz hafta sonu zamlanan motorinin litresi 23,20 TL’ye yükseldi. Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği yapılmadı.