Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı

En değerli 10 şirketin sıralaması ise şöyle oluştu:

Alphabet (Google): 2 trilyon 504 milyar dolar

Amazon: 2 trilyon 499 milyar dolar

Saudi Aramco: 1 trilyon 794 milyar dolar

Meta Platforms: 1 trilyon 746 milyar dolar

Tesla: 1 trilyon 301 milyar dolar

TSMC: 1 trilyon 85 milyar dolar

Broadcom: 1 trilyon 37 milyar dolar