Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı
Küresel piyasalarda dalgalanmaların yaşandığı ocak ayında, dünyanın en değerli 10 şirketi arasında en yüksek kazancı Meta Platforms sağlarken, en büyük kaybı Nvidia yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de Donald Trump’ın ticari tarife söylemleri ve Çin merkezli DeepSeek şirketinin yapay zeka modelini piyasaya sürmesi, özellikle ABD’li teknoloji devleri üzerindeki baskıyı artırdı. Yeni yönetimin dış politikadaki hamleleri de piyasalar tarafından yakından takip edildi.
APPLE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Dalgalı piyasa koşullarına rağmen Apple, dünyanın en değerli şirketi olma unvanını korudu. Ocak ayının son işlem gününde 3 trilyon 548 milyar dolarlık piyasa değeriyle zirvede yer aldı. Apple’ı sırasıyla 3 trilyon 85 milyar dolarla Microsoft ve 2 trilyon 940 milyar dolarla Nvidia takip etti.
En değerli 10 şirketin sıralaması ise şöyle oluştu:
Alphabet (Google): 2 trilyon 504 milyar dolar
Amazon: 2 trilyon 499 milyar dolar
Saudi Aramco: 1 trilyon 794 milyar dolar
Meta Platforms: 1 trilyon 746 milyar dolar
Tesla: 1 trilyon 301 milyar dolar
TSMC: 1 trilyon 85 milyar dolar
Broadcom: 1 trilyon 37 milyar dolar
META, YAPAY ZEKA YATIRIMLARIYLA DEĞER KAZANDI
Ocak ayında en iyi performansı sergileyen şirket Meta Platforms oldu. Hisse değeri yüzde 17,71 artarak 689,18 dolara yükseldi. Şirketin yapay zeka yatırımlarına odaklanacağını açıklaması, yatırımcıların ilgisini artırdı.
Meta'nın CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına yönelik 2024 yılı içinde 60-65 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Meta hisselerinde hızlı bir yükseliş görüldü.
Meta'yı hisse performansında şu şirketler takip etti:
Amazon: %8,34 yükseliş
Alphabet (Google): %7,96 artış
TSMC: %5,99 prim
Tesla: %0,19 değer kazancı
NVİDİA OCAK AYININ EN BÜYÜK KAYBEDENİ OLDU
Ocak ayında ilk 10 içindeki beş şirket değer kaybederken, en büyük düşüş Nvidia’da yaşandı. Şirketin hisse senedi değeri %10,59 oranında geriledi.
Nvidia’nın ardından en fazla değer kaybeden şirketler şu şekilde sıralandı:
Apple: %5,76 düşüş
Broadcom: %4,56 azalış
Microsoft: %1,53 değer kaybı
Saudi Aramco: %0,89 gerileme
Küresel piyasalardaki belirsizlikler devam ederken, özellikle teknoloji şirketleri üzerindeki baskının ilerleyen aylarda nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.