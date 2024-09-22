Yeni Yılda Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki Maaş Tablosu Ortaya Çıktı
Asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu, 2025 yılı için giderek daha fazla gündeme geliyor. Yapılacak zam, 7 milyon çalışanın doğrudan, 85 milyon vatandaşın ise dolaylı yoldan gelirlerini etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bir araya gelerek bu konuyu ele alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve toplantılarda 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirleyici olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi sendikaları ve işverenlerle birlikte gerekli anketleri gerçekleştiriyor. Bu veriler, asgari ücret belirlenirken müzakere masasında önemli rol oynayacak. Ocak 2025'teki zam sonrası birçok kalemde ödemelerin artması bekleniyor.
Eylül ayında açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamları, zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri ise Ocak zammını şekillendirecek. Asgari ücret, her yıl Aralık ayında belirleniyor ve komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, işveren kesimini temsil eden TİSK ile hükümetten hakem 15 kişi yer alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışları yılda iki kez yapılmıştı, ancak 2024 yılı için yıllık olarak belirlendi ve ara zam yapılmadı. 2025 yılı için komisyonun Aralık ayında en az üç toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Son toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, masadaki rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek ve uzlaşılan rakam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.
2024 yılında asgari ücretin net tutarı 17,002.12 TL olarak belirlenmişti. Ocak zammı için 'enflasyon farkı' hesabı önemli bir yer tutuyor. Kurumların enflasyon beklentileri ise şu şekilde:
Anadolu Ajansı yüzde 42,84, Merkez Bankası yüzde 43,14, Orta Vadeli Program (OVP) yüzde 41,50 olarak belirledi. Bu beklentilerin ortalaması ise yüzde 42,49 oldu.
Bu veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar, asgari ücretin 2025 yılında ne olabileceğine dair çeşitli tahminler sunuyor. Örneğin, piyasanın 6 aylık enflasyon beklentisine göre net asgari ücret 24,336,84 TL; OVP’ye göre 24,058 TL; Anadolu Ajansı anketine göre ise 24,251,83 TL olarak öngörülüyor. Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre ise net asgari ücretin 24,214,42 TL olması bekleniyor.