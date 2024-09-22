Yeni Yılda Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki Maaş Tablosu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışları yılda iki kez yapılmıştı, ancak 2024 yılı için yıllık olarak belirlendi ve ara zam yapılmadı. 2025 yılı için komisyonun Aralık ayında en az üç toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Son toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, masadaki rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek ve uzlaşılan rakam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.