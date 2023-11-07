Yeni yıl öncesi güncel rakamlar: Emekli maaş promosyonu 12 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor
Emekli maaş promosyonlarında bankların vereceği miktarlar ve ek kampanyaları yıl sonuna kadar devam ediyor.
Asgari ücretin altında maaş alan ve geçim derdiyle boğuşan emekliler, emekli ikramiyesi ve emekli promosyonlarına gözünü dikmiş durumda.
Aldığı ücretle hayatta kalmaya çalışan emekliler, bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor.
Emekliler için hazırlanan Cumhuriyet’in 100. yılına özel 5 bin TL’lik ikramiyeler SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emeklilere verilmeye başlandı.
Bunun yanında banklar da emekli promosyonlarında bir dizi güncellemeye gitti.
İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları:
Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlara, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus veriliyor.
QNB Finansbank, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü vaat ediyor.
Denizbank maaşını taşıyan vatandaşlar için 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor.
Yapı Kredi, emekli müşterilerine 9.000 TL’ye varan promosyonlar sunuyor.
İş Bankası’nda promosyon miktarı 7.500 TL’ye kadar çıkıyor.
Akbank ise maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL nakit promosyon, ek olarak 2.000 TL chip-para sunuyor.
INB Bank, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 12.500 TL’ye varan nakit promosyon imkanı tanıyor.