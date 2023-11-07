Yeni yıl öncesi güncel rakamlar: Emekli maaş promosyonu 12 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor

Emekliler için hazırlanan Cumhuriyet’in 100. yılına özel 5 bin TL’lik ikramiyeler SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emeklilere verilmeye başlandı.

Bunun yanında banklar da emekli promosyonlarında bir dizi güncellemeye gitti.

İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları: