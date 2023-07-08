Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı

Resmi Gazete kararlarına göre KDV oranlarında artışa gidildi, maktu harçlara yüzde 50 zam geldi, yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 20 bin TL oldu. Zamlar sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.