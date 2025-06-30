Yeni Vize Kararı Türkleri Vurdu! Yıllardır Uygulanan Sistem Kaldırıldı

VİZE SÜRECİ DAHA DA ZORLAŞACAK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan göç hukuku uzmanları, yapılan düzenlemenin Türkiye’den başvuru yapan vatandaşları doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Uzmanlara göre, remonstrasyon hakkı, vize başvurusu reddedilen kişilere kararın gerekçesini sorgulama ve ek belgeler sunarak itiraz etme imkanı tanıyordu. Bu hakkın kaldırılması ise, başvuru sahiplerinin hak arama yollarını ciddi şekilde daraltıyor.

Yeni sistemde, ret alan kişilerin her defasında sıfırdan başvuru yaparak yeniden ücret ödemeleri gerekecek. Bu durumun hem maddi külfet hem de psikolojik baskı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, yargı yoluna başvurmanın ise zaman alıcı ve maliyetli bir süreç olduğunu belirtiyor.