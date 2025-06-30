Yeni Vize Kararı Türkleri Vurdu! Yıllardır Uygulanan Sistem Kaldırıldı
Almanya, vize başvurusu reddedilen kişilerin itiraz hakkını kaldırdı. Uzmanlar, bu kararın Türkiye’den başvuru yapan vatandaşları doğrudan etkileyeceğini vurgulayarak, sürecin hem maddi hem de psikolojik açıdan daha zorlayıcı hale geleceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda Türkiye’den yapılan vize başvurularının yüksek oranda reddedilmesi tepkilere yol açarken, Almanya’dan tartışma yaratacak bir karar geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvurusu reddedilen kişiler için uygulanan itiraz (remonstrasyon) hakkını kaldıracağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, bu değişikliğin nedenine de yer verildi. Bakanlık, remonstrasyon hakkının kaldırılmasıyla birlikte daha fazla başvuru alınabileceğini, işlem süreçlerinin kısalacağını ve vize bekleme süresinin düşeceğini savundu.
ARTIK SADECE YENİ BAŞVURU YA DA MAHKEME YOLU VAR
Yeni uygulamayla birlikte, vize başvurusu reddedilen kişilerin artık Almanya konsolosluklarına itiraz etme hakkı bulunmayacak. Red kararı sonrası tek seçenek ya yeniden başvuru yapmak ya da hukuki yollara başvurmak olacak.
VİZE SÜRECİ DAHA DA ZORLAŞACAK
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan göç hukuku uzmanları, yapılan düzenlemenin Türkiye’den başvuru yapan vatandaşları doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Uzmanlara göre, remonstrasyon hakkı, vize başvurusu reddedilen kişilere kararın gerekçesini sorgulama ve ek belgeler sunarak itiraz etme imkanı tanıyordu. Bu hakkın kaldırılması ise, başvuru sahiplerinin hak arama yollarını ciddi şekilde daraltıyor.
Yeni sistemde, ret alan kişilerin her defasında sıfırdan başvuru yaparak yeniden ücret ödemeleri gerekecek. Bu durumun hem maddi külfet hem de psikolojik baskı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, yargı yoluna başvurmanın ise zaman alıcı ve maliyetli bir süreç olduğunu belirtiyor.