Yeni Vergi Geliyor! Sürücülere Bir Masraf Daha Çıktı

Önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli araç sahiplerinden yol vergisi alınmaya başlanacak. Benzinli araçlara oranla indirim yapılacak olsa da elektrikli araç sahipleri için bu durum yüzlerce euro ek maliyet anlamına geliyor.

Hollanda'da Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl satın alınan yeni araçların üçte birinin tamamen elektrikli olduğu belirtildi. Temmuz ayı itibarıyla ülkedeki kayıtlı elektrikli araç sayısının 502 bini aştığı ve bu sayının tüm araçların yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu vurgulandı.

Elektrikli araçların artması, fosil yakıt tüketiminin azalmasına yol açarak devletin gelirlerinde önemli bir düşüşe neden olacağı için, yeni mali çözümler üzerinde düşünülüyor. Örneğin, ‘kilometre başına ücretlendirme’ gibi alternatif sistemlerin uygulanması planlanıyor. Ancak bu değişiklikler hayata geçirilmeden önce, elektrikli araçlar için yol vergisi (MRB) artırılacak.