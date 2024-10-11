Yeni Vergi Geliyor! Sürücülere Bir Masraf Daha Çıktı
O ülkede önümüzdeki yıl yol vergileri artıyor elektrikli araçlardan da vergi alınmaya başlayacak. İşte ödenecek vergi tutarı…
Kaynak: Haber Merkezi
Önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli araç sahiplerinden yol vergisi alınmaya başlanacak. Benzinli araçlara oranla indirim yapılacak olsa da elektrikli araç sahipleri için bu durum yüzlerce euro ek maliyet anlamına geliyor.
Hollanda'da Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl satın alınan yeni araçların üçte birinin tamamen elektrikli olduğu belirtildi. Temmuz ayı itibarıyla ülkedeki kayıtlı elektrikli araç sayısının 502 bini aştığı ve bu sayının tüm araçların yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu vurgulandı.
Elektrikli araçların artması, fosil yakıt tüketiminin azalmasına yol açarak devletin gelirlerinde önemli bir düşüşe neden olacağı için, yeni mali çözümler üzerinde düşünülüyor. Örneğin, ‘kilometre başına ücretlendirme’ gibi alternatif sistemlerin uygulanması planlanıyor. Ancak bu değişiklikler hayata geçirilmeden önce, elektrikli araçlar için yol vergisi (MRB) artırılacak.
TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YOL VERGİSİ ALINACAK
Geçmişte, elektrikli araç satın alan ya da kiralayan kullanıcılar çeşitli avantajlardan faydalanıyordu. Örneğin, devlet teşviki alanlar, bu teşviki koruyarak beş yıllık kiralama süresi boyunca düşük vergi oranlarından yararlanıyordu ancak 2025 itibarıyla, elektrikli araç sahiplerinin de yol vergisi ödeyeceği açıklandı. Bu, sadece yeni alıcılara değil, mevcut elektrikli araç sahiplerine de ek maliyet getirecek.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL YOL VERGİSİNDE İNDİRİM OLACAK
2024'te elektrikli araç sahipleri yol vergisi ödemeyecek, ancak 2025'te bu araçlar için de vergi uygulamasına geçilecek. 2025'te elektrikli araç sahiplerine %75 indirim, 2026'da ise %25 indirim sağlanacak ancak 2030 itibarıyla bu indirimler tamamen kaldırılacak.
Gelecek yıl ne kadar yol vergisi ödeyeceğinizi hesaplamak karmaşık bir süreç. Zira yol vergisi miktarı eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. 2024'te en düşük yol vergisi Noord Holland’da, en yüksek ise Zuid Holland’da uygulanacak. Eyaletlere göre yol vergisi miktarlarını ilgili haberlerden öğrenebilirsiniz.
2025’TE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YOL VERGİSİ NE KADAR OLACAK?
TopGear'ın hesaplamalarına göre, 2025'te elektrikli araçlar için yol vergisi miktarı oldukça dikkat çekici. En yüksek vergi uygulanan eyalette bir Renault Zoe veya Peugeot 208 için yıllık ek vergi yaklaşık 200 euro olacak. Tesla Model Y veya Volkswagen ID.4 sahipleri ise yıllık yaklaşık 400 euro ek vergi ödemek zorunda kalacak. Ancak, 2025 sonrası elektrikli araçlar için yol vergisinin hızla yükseleceği öngörülüyor.
2026’DA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YOL VERGİSİ MİKTARI
Popüler elektrikli araçlardan biri olan Renault Zoe veya Peugeot 208, Volkswagen Golf ile benzer ağırlığa sahip. 2026 yılında %25 indirim uygulanmasına rağmen, ödenecek vergi miktarı önemli bir artış gösterecek. Örneğin, Zuid Holland eyaletinde bir XC40 kullanıyorsanız, yıllık ek maliyetiniz neredeyse 1.300 euro artacak. Tesla Model 3 ve Model Y sahipleri ise yılda 800 ila 1.200 euro ekstra ödeme yapacak. Ayrıca, 2.715 kilo ağırlığında bir BMW i7 sahibi, %25 indirimle üç ayda 492 euro ödeyecek; bu da yılda yaklaşık 2.000 euro demek.
TopGear, en hafif aracın en ucuz yol vergisi uygulayan eyaletteki maliyetini ve en ağır aracın en pahalı eyaletteki masrafını belirledi. Ancak, tüm bu tutarların enflasyon düzeltmesiyle birlikte biraz daha artması bekleniyor.