Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirli Kahve projesi kapsamında çevre dostu bir adım atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

İndirim kahve İzmir
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Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek - Resim: 1

“Kahvem Termosta” uygulamasıyla, kendi termosunu getiren müşterilere tüm kahve çeşitlerinde 10 TL indirim sağlanacak. Bu uygulamayla karton bardak kullanımının azaltılması ve çevreye duyarlılığın artırılması hedeflendiği belirtildi.

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Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek - Resim: 2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLANIYOR

Fahrettin Altay şubesinde çalışan Koray Uysal, kahve posalarının gübreye dönüştürülerek sürdürülebilirliğe katkı sağlandığını belirtti. Uygulamadan memnun kalan müşteriler, uygun fiyatlı ve kaliteli kahve hizmetini övgüyle karşılıyor.

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Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek - Resim: 3

40 TL’YE DÜŞTÜ

İzmirli Kahve, Güney Amerika çekirdekleriyle hazırlanan kahveleri uzman baristalar eşliğinde sunuyor. En uygun kahve fiyatı 50 TL’den başlarken, espresso 50-60 TL, latte ise 80 TL civarında satılıyor. Konak, Bornova ve Fahrettin Altay’daki mevcut şubelere ek olarak yeni noktaların da açılması planlanıyor.

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