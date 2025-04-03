Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek

40 TL’YE DÜŞTÜ

İzmirli Kahve, Güney Amerika çekirdekleriyle hazırlanan kahveleri uzman baristalar eşliğinde sunuyor. En uygun kahve fiyatı 50 TL’den başlarken, espresso 50-60 TL, latte ise 80 TL civarında satılıyor. Konak, Bornova ve Fahrettin Altay’daki mevcut şubelere ek olarak yeni noktaların da açılması planlanıyor.