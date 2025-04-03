Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirli Kahve projesi kapsamında çevre dostu bir adım atıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
“Kahvem Termosta” uygulamasıyla, kendi termosunu getiren müşterilere tüm kahve çeşitlerinde 10 TL indirim sağlanacak. Bu uygulamayla karton bardak kullanımının azaltılması ve çevreye duyarlılığın artırılması hedeflendiği belirtildi.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLANIYOR
Fahrettin Altay şubesinde çalışan Koray Uysal, kahve posalarının gübreye dönüştürülerek sürdürülebilirliğe katkı sağlandığını belirtti. Uygulamadan memnun kalan müşteriler, uygun fiyatlı ve kaliteli kahve hizmetini övgüyle karşılıyor.
40 TL’YE DÜŞTÜ
İzmirli Kahve, Güney Amerika çekirdekleriyle hazırlanan kahveleri uzman baristalar eşliğinde sunuyor. En uygun kahve fiyatı 50 TL’den başlarken, espresso 50-60 TL, latte ise 80 TL civarında satılıyor. Konak, Bornova ve Fahrettin Altay’daki mevcut şubelere ek olarak yeni noktaların da açılması planlanıyor.