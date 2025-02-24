Yeni Trafik Levhası Tanıtıldı: Yolda Gören Şaşırıyor, Bakın Ne Anlama Geliyor

Yetkililer, askeri üsler, sınır bölgeleri ve stratejik alanların çevresinde kullanılan bu levhanın, olası kazaların önüne geçmek için kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Sürücüler, bu uyarı işaretini fark etmediklerinde ise cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda bilgilendiriliyor.