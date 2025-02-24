Yeni Trafik Levhası Tanıtıldı: Yolda Gören Şaşırıyor, Bakın Ne Anlama Geliyor
İngiltere'de, özellikle askeri bölgeler ve stratejik alanlarda görülen yeni trafik levhası tanıtıldı. Bu özel trafik levhasını fark etmeyenlere para cezası kesiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere yollarında, özellikle askeri bölgeler ve yüksek güvenlik önlemlerinin uygulandığı alanlarda, sürücülerin dikkatine sunulan yeni bir trafik levhası tanıtıldı. Tank simgesi taşıyan bu levha, bölgeye yaklaşan araçların hızını düşürerek, yavaş hareket eden askeri araçlara karşı önlem alınmasını amaçlıyor.
Yetkililer, askeri üsler, sınır bölgeleri ve stratejik alanların çevresinde kullanılan bu levhanın, olası kazaların önüne geçmek için kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Sürücüler, bu uyarı işaretini fark etmediklerinde ise cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda bilgilendiriliyor.