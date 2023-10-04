Yeni sisteme geçilmişti: Araç sahiplerine 'Artık uğraşamayacağım' dedirtecek istek
Zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların artması sürücülerin bütçesini bir hayli zorluyor ve sürücüler bu fiyatları da ödemek istemiyor. Sigortacılık sektörü ise fiyatı yetersiz bulduğu için bazı araçları sigortalatmaya yanaşmıyor. Bu durum için talep ise daha dikkat çekici.
Son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli bahanelerle eski ve kazalı araçlara trafik sigortası poliçesi düzenlemedikleri yönünde şikayetler artmıştı. Bir de bunun yanında zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artış da sürücüleri zora sokuyordu.
Hatta birçok sürücü zorunlu olmasına rağmen fiyatın yüksek olması gerekçesiyle trafik sigortası yaptırmayı tercih etmiyordu.
TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ İÇİN YENİ KARAR
Trafik sigortasında poliçe kesilememesi yönündeki tartışmalara çözüm olması amacıyla geçtiğimiz haftalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından “Trafik Teklif Platformu” için ilk adım atılarak yönetmelikle ilgili süreç resmen başlatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek. İkinci adımda ise sigorta şirketlerinin platforma erişimi için yazılımlarını tamamlanması beklenecek.