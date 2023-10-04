Yeni sisteme geçilmişti: Araç sahiplerine 'Artık uğraşamayacağım' dedirtecek istek

Son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli bahanelerle eski ve kazalı araçlara trafik sigortası poliçesi düzenlemedikleri yönünde şikayetler artmıştı. Bir de bunun yanında zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artış da sürücüleri zora sokuyordu.