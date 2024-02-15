Yeni senaryo: Mazot fiyatları için yeni rakam verildi, 'uçacak'

'SEÇİMDEN SONRASI SIKI DEĞİL SIMSIKI PARA POLİTİKASI GELECEK'

"Durduramıyorsun artık enflasyonu. İstediğin kadar tedbirler al şimdi de seçimler geliyor. Şimdi sıkı para politikası var ya seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek. Mazot 45 TL oldu. 45 lirayken deponu doldur. Hatta var 25-30 tane depon onları da doldur. Buna depo da dayanmaz oldu.