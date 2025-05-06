Yeni Jeep Compass Sahneye Çıktı! SUV Pazarında Dengeler Değişecek: Tek Şarjla 650 Kilometre Gidiyor!

HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

Elektrikli otomobillerin en merak ettiği konulardan birisi ise şarj süresi oldu. 16 kW DC şarj özelliğine sahip Compass modeli, yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 30 dakika içerisinde şarj oluyor. AC şarj desteği de bulunan modelde 11 / 22 kW olarak açıklandı. Türkiye'de henüz olmayan internet bağlantısı ve yazılım güncelleme desteği de vaat ediliyor. Sonbahar aylarında satışa çıkması beklenen Jeep Compass'ın Türkiye fiyatı merak konusu oldu. SUV Avenger'ı 1,8 milyon TL'yi aşan fiyatlardan satmasıyla bekletinler yüksek olsa da , henüz Jeep Compass'ın satış fiyatı belirlenmedi.