Yeni Jeep Compass Sahneye Çıktı! SUV Pazarında Dengeler Değişecek: Tek Şarjla 650 Kilometre Gidiyor!
Elektrikli otomobil piyasasının yeni üyesi Jeep Compass oldu. Tek şarjla 650 kilometre menzile ulaşan otomobil 375 beygirlik gücüyle dikkatleri üzerine çekti. Sonbaharda yollarda olması planlanan model son teknoloji ve donanımlarla geliyor. Peki, Türkiye'de ne kadar satılacak? İşte tüm özellikleri...
Kaynak: Dolubatarya
2 FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ
Amerikan otomobil markası Jeep, yeni elektrikli SUV modelini tanıttı. Elektrikli Avenger'in ardından C-SUV segmentinde yeni bir elektrikli model, üçüncü nesil Compass'ı duyurdu. Compass, 4,55 metre uzunluğa ulaşırken, Peugeot E-3008, Opel Grandland ve Citroen E-C5 Aicross modelleriyle aynı platformda geliştirildi. İki farklı batarya seçeneği bulunan yeni modelin, tek şarjda 500 - 650 kilometre menzile ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
375 BEYGİR GÜCÜNDE
Jeep Compass, önden çekişli versiyonunda 157 kW motora sahip olurken, dört çeken opsiyonunda ise 375 beygir gücüne ulaşabiliyor. Model hakkında yapılan açıklamalarda, belirli ölçüd off-road kabilyetinin olacağıda söylendi. 4x4 olan Compass'ın yerden yüksekliği ise 20 santim olarak paylaşıldı.
HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ
Elektrikli otomobillerin en merak ettiği konulardan birisi ise şarj süresi oldu. 16 kW DC şarj özelliğine sahip Compass modeli, yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 30 dakika içerisinde şarj oluyor. AC şarj desteği de bulunan modelde 11 / 22 kW olarak açıklandı. Türkiye'de henüz olmayan internet bağlantısı ve yazılım güncelleme desteği de vaat ediliyor. Sonbahar aylarında satışa çıkması beklenen Jeep Compass'ın Türkiye fiyatı merak konusu oldu. SUV Avenger'ı 1,8 milyon TL'yi aşan fiyatlardan satmasıyla bekletinler yüksek olsa da , henüz Jeep Compass'ın satış fiyatı belirlenmedi.