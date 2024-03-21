Yeni iddia: Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir

Şimdi buraya gelirken bir arkadaşımdan yeni duydum. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. Biz onu hesapladık. 11 bin lira seyyanen zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok ama o emeklilerimiz ayağa kalkar. Onlar bunu hak ettiler."