Yeni iddia: Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir
AKP cephesinden gelen peş peşe gelen açıklamalar seçim öncesi emekliye maaş zammı yapılacağına dair iddiaları güçlendirdi. Kulislerde hep aynı rakam telaffuz edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen ekonomi mesajları ve ardından AKP'li isimlerin yaptığı peş peşe açıklamalar, Ankara kulislerini hareketlendirdi.
Kulislerde seyyanen zam iddiaları konuşulmaya başlandı.
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin TGRT'de katıldığı televizyon programında, "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz.
Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da "Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz.
Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi. Durumu biraz konuştum. Cumhurbaşkanımız da olayın farkında" diye konuştu.
Emekliye seyyanen zam için gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrildi.
Çıkan iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Portakal da dün akşamki bültende "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye konuştu.
AKŞENER DE AYNI RAKAMI VERDİ
Akşener Ahlat'ta dün düzenlediği mitingde Erdoğan'a seslendi:"Şimdi diyorum ki emeklilerle ilgili, Sayın Erdoğan, 7 bin lira bayram için ikramiye verin. 3 bin lira yetmez. İki dudağınızın arasında, 11 bin lira seyyanen zam verin emeklilerin tümüne ve en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar yapın.
Şimdi buraya gelirken bir arkadaşımdan yeni duydum. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. Biz onu hesapladık. 11 bin lira seyyanen zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok ama o emeklilerimiz ayağa kalkar. Onlar bunu hak ettiler."