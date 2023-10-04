Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 6 saat mesaiye dair açıklamaları ilgi çekmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan işgücü maddelerinde de benzer ifadelerin yer almasıyla konuya dair detaylar merak edilmeye başlandı.
Memurların mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. İleri sürülen iddialar, başlıca gündem maddelerinden biri oldu.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaklaşık 4 ay önce yaptığı açıklama da bu tartışmaların merkezinde bulunuyor.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin haberine göre Orta Vadeli Program (OVP) belgesinde yer alan bazı maddeler, mesai saatlerinin kısalacağı hakkındaki iddiaları yeniden gündeme getirdi.
ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI, 6 SAAT Mİ OLACAK?
Sosyal medyada memurların çalışma saatlerinin 09.00-15.30 olacağı hakkında iddialar büyük ilgi uyandırdı.