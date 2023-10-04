Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 6 saat mesaiye dair açıklamaları ilgi çekmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan işgücü maddelerinde de benzer ifadelerin yer almasıyla konuya dair detaylar merak edilmeye başlandı.

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Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? - Resim: 1

Memurların mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. İleri sürülen iddialar, başlıca gündem maddelerinden biri oldu.

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Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? - Resim: 2

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaklaşık 4 ay önce yaptığı açıklama da bu tartışmaların merkezinde bulunuyor.

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Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? - Resim: 3

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin haberine göre Orta Vadeli Program (OVP) belgesinde yer alan bazı maddeler, mesai saatlerinin kısalacağı hakkındaki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

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Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? - Resim: 4

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI, 6 SAAT Mİ OLACAK?

Sosyal medyada memurların çalışma saatlerinin 09.00-15.30 olacağı hakkında iddialar büyük ilgi uyandırdı.

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