Yeni evlenenlerin parası cebine kalacak! Emlakçılardan dev sürpriz: Komisyon ödemesi kaldırıldı!
Yeni evlenen çiftlere özel emlakçılardan dev sürpriz geldi. 2025 yılı "Aile Yılı" olarak nitelendirilirken, yuva kurmak isteyenlerin parası cebinde kalacak. Emlakçılar Danışmanları Birliği, o çiftlerden emlak komisyon bedeli almayacak. İşte tüm detaylar...
Kaynak: Haber Global
Evlenip yuva kurmak isteyen genç çiftlere emlakçılardan müjdeli haber geldi. 2025 yılı Aile Yılı olarak değerlendirilirken, mali yükü hafifletmek emlakçılar destek olacak. Kampanyaya katılan emlak ofisleri, resmi başvuru sürecini tamamlayan ve bakanlık tarafından onaylanan çiftlerden komisyon talep etmeyecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yeni evli çiftlerin mali yükünü azaltmak amacıyla, evlilik kredisi ve eşya yardımlarının yanı sıra bu kez de emlak desteği gündeme geldi. Haber Global'de yer alan bir haberde, Tüm Emlakçılar Danışmaları Birliği Başkanı Hakan Akçam, komisyon almayacaklarını söyledi. Destek kapsamında ,"Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30.000 TL'yi evi kiralayan bir çift bize de 30.000 TL hizmet bedeli vermiş olacak. Ama biz bunu aile yılı olması nedeniyle almayacağız." açıklamalarıyla yaptı. Başvuru için evliliğin ispatı ya da nikah tarihleri belli olacak şekilde resmi bir evrakla bakanlığa başvurmanız yeterli olacaktır. Bakanlıktan gelen onay sonrasında size gönderilen barkodu göstermeniz yeterli olacak. Bu şekilde yeni evlenen çiftler kiralık hizmet bedeli ödemek zorunda kalmayacak.
KOMİSYON BEDELİ HESAPLAMA
Yeni çiftler için başlatılan destek kapsamında Akçam detayları paylaştı. Uygulama çerçevesinde kriterlere uygun olan 100 bin kişi için destek verileceğini belirtti. Akçam, "Burada 25 bin TL aylık kira bedeli bize vermesi gereken parayı hesap ettiğimiz zaman yaklaşık 2,5 milyar TL, bizler de emlak danışmanları olarak destek vermiş olacağız" ifadelerini paylaştı.