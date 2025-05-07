Yeni evlenenlerin parası cebine kalacak! Emlakçılardan dev sürpriz: Komisyon ödemesi kaldırıldı!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yeni evli çiftlerin mali yükünü azaltmak amacıyla, evlilik kredisi ve eşya yardımlarının yanı sıra bu kez de emlak desteği gündeme geldi. Haber Global'de yer alan bir haberde, Tüm Emlakçılar Danışmaları Birliği Başkanı Hakan Akçam, komisyon almayacaklarını söyledi. Destek kapsamında ,"Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30.000 TL'yi evi kiralayan bir çift bize de 30.000 TL hizmet bedeli vermiş olacak. Ama biz bunu aile yılı olması nedeniyle almayacağız." açıklamalarıyla yaptı. Başvuru için evliliğin ispatı ya da nikah tarihleri belli olacak şekilde resmi bir evrakla bakanlığa başvurmanız yeterli olacaktır. Bakanlıktan gelen onay sonrasında size gönderilen barkodu göstermeniz yeterli olacak. Bu şekilde yeni evlenen çiftler kiralık hizmet bedeli ödemek zorunda kalmayacak.