Yeni Evleneceklere Faizsiz Kredi Desteğinin Şartları Belli Oldu: İşte Faizsiz 150 Bin TL'lik Evlilik Kredisinin Detayları

150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlatılan ve büyük ilgi gören ilk kez evleneceklerin yararlanabildiği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği artık tüm Türkiye'de geçerli olacak. Ayrıca yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı ise 5 bin liraya çıkartılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aile Yılı' kapsamında alınan yeni kararları açıklamasının ardından faizsiz kredinin detayları ortaya çıktı. İşte yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusunun şartları...