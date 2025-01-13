Yeni Evleneceklere Faizsiz Kredi Desteğinin Şartları Belli Oldu: İşte Faizsiz 150 Bin TL'lik Evlilik Kredisinin Detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' kapsamında alınan yeni kararları açıklamasının ardından faizsiz kredinin detayları ortaya çıktı. Peki, yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte detaylar...
Kaynak: AA
2025 hükümet tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda TOKİ tarafından yeni bir konut projesinin yapılacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 13 Ocak'ta Erdoğan tarafından müjdelerin açıklanacağını ifade etmişti. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni düzenlemeleri açıkladı.
150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlatılan ve büyük ilgi gören ilk kez evleneceklerin yararlanabildiği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği artık tüm Türkiye'de geçerli olacak. Ayrıca yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı ise 5 bin liraya çıkartılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aile Yılı' kapsamında alınan yeni kararları açıklamasının ardından faizsiz kredinin detayları ortaya çıktı. İşte yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusunun şartları...
FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği için başvurular bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden yapılabilecek
FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak,
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Herhangi bir suçtan sabıka kaydı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.