Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Başlıyor: Kırtasiye Yardımı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Yararlanabilecek?
Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, öğrenci ve veliler 2024-2025 dönemi için kırtasiye yardımı başvuru sürecine yoğunlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan kırtasiye desteği hakkında merak edilenler ve başvuru detayları netleşmeye başladı.
Eğitim ve öğretim yardımları her yıl 1 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine ödeniyor.
Söz konusu destek kapsamında, ilgili öğretim yılı içerisinde başvurarak eğitim ve öğretim yardımlarını alabilirler. Başvurular, e-Devlet üzerinden ''Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' seçeneğinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da Eylül ayının ilk haftası içerisinde gerçekleştirilebilmesi öngörülüyor.
KIRTASİYE ÖDEMESİ 2024 YILI KAÇ LİRA?
Dönem Toplu Sözleşmeleri kapsamında uygulanan öğretmen kırtasiye desteğine ilişkin ayrıntılar açıklandı. Bu yıl, kırtasiye yardımı olarak öğretmenlere yaklaşık olarak 4 bin 85 Türk Lirası ödenmesi öngörülüyor.
KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı şu gruptaki kişilere veriliyor:
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
2330 sayılı Kanun (iç güvenlik asayiş) ve 3713 sayılı Kanun (terör) kapsamındaki olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erler,
2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan güvenlik korucusu ve siviller,
Vazife veya harp malulü olarak sınıf veya görev değiştirerek çalışanlar ve vazife malullüğü aylıkları görevde olmamaları nedeniyle kesilenler (iştirakçi-tütün), terör eylemlerinin etkilerini azaltma veya ortadan kaldırma çalışmalarında yardımcı olan ve bu faaliyetler sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hale gelen sivil şehit ve gazilerin kendileri ve çocukları.
Başvurularınızı yaparken bu şartları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Yardım almak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.