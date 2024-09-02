Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Başlıyor: Kırtasiye Yardımı Ne Zaman Yapılacak? Kimler Yararlanabilecek?

Vazife veya harp malulü olarak sınıf veya görev değiştirerek çalışanlar ve vazife malullüğü aylıkları görevde olmamaları nedeniyle kesilenler (iştirakçi-tütün), terör eylemlerinin etkilerini azaltma veya ortadan kaldırma çalışmalarında yardımcı olan ve bu faaliyetler sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hale gelen sivil şehit ve gazilerin kendileri ve çocukları.

Başvurularınızı yaparken bu şartları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Yardım almak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.