Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...
Kira fiyatlarında yapılan fahiş zamlara dair düzenlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni düzenleme ise merak konusu oldu. Düzenlemeye dair detaylar ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl kiralarda yaşanan aşırı artışlar, kiracıları ve ev sahiplerini endişelendirmiş ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yapılan düzenleme ile bu duruma yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Bu sınırın bitimine sayılı günler kala gözler yeni düzenlemeye çevrildi.
Yeni düzenlemenin detayları şöyle;
HAPİS CEZASI YOLDA
Hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi.
Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor.
Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor.