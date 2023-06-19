Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...

Geçtiğimiz yıl kiralarda yaşanan aşırı artışlar, kiracıları ve ev sahiplerini endişelendirmiş ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak yapılan düzenleme ile bu duruma yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Bu sınırın bitimine sayılı günler kala gözler yeni düzenlemeye çevrildi.

Yeni düzenlemenin detayları şöyle;