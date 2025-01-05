Yeni Başlayan Hostes Maaşları Profesör Maaşlarına Fark Attı: THY’nin Zamlı Listesi Paylaşıldı

Yeni başlayan ve deneyimli hostesler için belirlenen maaşlar, ek ödemelerle birlikte dikkat çekiyor. Hava Haber'in aktardığı bilgilere göre, THY hosteslerinin maaşları 160 bin liraya kadar çıkıyor. Profesör maaşlarının 98 bin liraya geldiği dönemde, hostes maaşları neredeyse 2 katına yakın bir rakama ulaştı.

Bununla birlikte, THY hostesleri uzun menzilli uçuşlarda günlük 1.000 ila 7.500 TL arasında değişen uçuş tazminatlarıyla ek kazanç elde ediyor. Peki yeni başlayan ve tecrübeli hostes maaşları 2025 yılında ne kadar oldu? İşte yeni liste: