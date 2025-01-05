Yeni Başlayan Hostes Maaşları Profesör Maaşlarına Fark Attı: THY’nin Zamlı Listesi Paylaşıldı
Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılında kabin memurlarına sunacağı maaş ve avantajları açıkladı.
Kaynak: Hava Haber
Yeni başlayan ve deneyimli hostesler için belirlenen maaşlar, ek ödemelerle birlikte dikkat çekiyor. Hava Haber'in aktardığı bilgilere göre, THY hosteslerinin maaşları 160 bin liraya kadar çıkıyor. Profesör maaşlarının 98 bin liraya geldiği dönemde, hostes maaşları neredeyse 2 katına yakın bir rakama ulaştı.
Bununla birlikte, THY hostesleri uzun menzilli uçuşlarda günlük 1.000 ila 7.500 TL arasında değişen uçuş tazminatlarıyla ek kazanç elde ediyor. Peki yeni başlayan ve tecrübeli hostes maaşları 2025 yılında ne kadar oldu? İşte yeni liste:
2025 HOSTES MAAŞLARI LİSTESİ
Yeni Başlayan Hostesler:
Ortalama maaş: 70.000 – 100.000 TL (ek ödemeler dahil).
Deneyimli Hostesler:
Ortalama maaş: 100.000 – 160.000 TL.
Yönetici kabin memurları ve uzun uçuş saatlerine sahip personel daha yüksek gelir elde edebiliyor.
HOSTESLER İÇİN EK ÖDEMELER VE AVANTAJLAR
Uçuş Tazminatları:
Uzun menzilli uçuşlarda günlük 1.000 – 7.500 TL arasında değişen tazminatlar ödeniyor.
Yurt Dışı Konaklamaları:
Yurt dışı uçuşlarında konaklama ve yemek masrafları tamamen şirket tarafından karşılanıyor.
Fazla Mesai Ödemeleri:
THY, uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenen uçuş saatlerinin dışındaki fazla mesailer için ek ödeme yapıyor.
Sağlık Sigortası:
Kabin memurları, kapsamlı bir sağlık sigortası paketinden faydalanıyor.