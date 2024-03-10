Yeni açıklama geldi: Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı?
Emekli maaşlarına ek zam tartışmalarında son olarak seçim sonrası işaret edilmişti. Asgari ücrete ikinci zam da beklentiler arasında. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni açıklama geldi.
Kamuoyunda “seçim öncesi emekliye ek zam” beklentisi oluşmuş durumda. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi.
Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında emekliye ek zam ve asgari ücrete artışla ilgili açıklama yaptı.
sgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık.
Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık.
Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira."
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuşmuştu.
Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söylemişti.
Akbaşoğlu, 2024 yılının emeklileri yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" demişti.
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024'de olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 16-17-18-19 Haziran 2024'te. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesinin de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi ön görülüyor.