Türkiye'nin En Büyük Dijital Yemek Platformu Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
Yemeksepeti’nin Popüler İçerik Platformu Yemek.com satıldı. İmzalar atıldı, tüm hakları Mediazone’a devredildiği açıklandı.
Kaynak: AA
Türkiye'nin önde gelen dijital medya platformlarından biri olan Yemek.com, Mediazone ailesine katıldı. Yemeksepeti’nin başarılı içerik girişimi olarak bilinen Yemek.com’un tüm haklarının Mediazone’a devredildiği açıklandı. Bu anlaşma ile Yemek.com, medya dünyasındaki serüvenine farklı bir çatı altında devam edecek.
Eylül ayında Yemeksepeti bünyesinde faaliyetlerine başlayan Yemek.com, bugüne kadar 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunarak milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazandığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren platform, Mediazone çatısı altında daha geniş kitlelere erişmeyi hedefliyor.
Mediazone, Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi çeşitli medya, spor ve eğlence platformlarını bünyesinde barındırıyor. Yemek.com’un bu aileye katılmasıyla birlikte, içerik çeşitliliğinin artması ve yeni projelerle platformun büyümesi bekleniyor.
Yemek.com, web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya platformları aracılığıyla sunduğu yaratıcı ve öğretici yemek tarifleriyle geniş bir kitleye ulaşıyor. Instagram’da 4,3 milyon, YouTube’da 2 milyon, Facebook’ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçisi bulunan Yemek.com, sosyal medyadaki güçlü varlığıyla da dikkat çekiyor.