Türkiye'nin En Büyük Dijital Yemek Platformu Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı

Mediazone, Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi çeşitli medya, spor ve eğlence platformlarını bünyesinde barındırıyor. Yemek.com’un bu aileye katılmasıyla birlikte, içerik çeşitliliğinin artması ve yeni projelerle platformun büyümesi bekleniyor.

Yemek.com, web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya platformları aracılığıyla sunduğu yaratıcı ve öğretici yemek tarifleriyle geniş bir kitleye ulaşıyor. Instagram’da 4,3 milyon, YouTube’da 2 milyon, Facebook’ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçisi bulunan Yemek.com, sosyal medyadaki güçlü varlığıyla da dikkat çekiyor.