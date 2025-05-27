Yazlık Kiraları Uçtu: Bodrum’da Aylık Kira 4,5 Milyon TL’yi Buldu
Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte sahil bölgelerinde yazlık kiraları zirve yaptı. Bodrum’da aylık kira bedeli 4,5 milyon TL’ye kadar yükseldi. En hızlı fiyat artışı ise Dikili’de yaşandı.
Kaynak: Sabah
Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tatilciler, denize yakın konutlar için arayışa girerken, sahil bölgelerindeki yazlık kiraları hızla yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre, özellikle Bodrum, Çeşme, Urla ve Antalya gibi popüler bölgelerde fiyatlar dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin hazırladığı araştırma raporuna göre, Bodrum’da ortalama metrekare satış fiyatı 220 bin TL’yi buldu. İlçede yazlık villalarda haftalık kiralar 65 bin TL seviyesine çıkarken, lüks segmentte yer alan villalarda bu rakam aylık 4,5 milyon TL’ye kadar yükseliyor.
İzmir ve Antalya’nın rağbet gören tatil bölgelerinde ise haftalık 50 bin TL’nin altında konut bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Ancak bu bölgelerde bile denize sıfır, iskeleli evlerin kiraları 300 bin TL’den başlıyor. Özellikle Didim, Kuşadası ve Edremit gibi bölgelerde fiyatlar daha ulaşılabilir düzeyde seyrediyor.
TSKB verilerine göre Didim’de ortalama metrekare fiyatı 50 bin TL seviyesinde. Bölgede haftalık villa kiraları ise 30 bin TL’den başlıyor. Fethiye gibi diğer Muğla ilçelerinde de metrekare satış fiyatı yüzde 30 artarak 65 bin TL’ye ulaştı ve haftalık kiralar ortalama 35 bin TL oldu.
“Sayfiye bölgelerinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan hızlı yükseliş trendi bu yıl itibarıyla hız kesmeye başladı, fiyat artışları açısından dengelenme sinyalleri ön plana çıkıyor.” açıklamasını yapan TSKB Teminat Değerleme Müdürü Halil Esendal, özellikle Bodrum’daki fiyat artışının ciddi ölçüde yavaşladığına dikkat çekti.
Bodrum’da pandemi döneminde yüzde 100'e yaklaşan yıllık fiyat artışı, geçen yıl yüzde 67 iken bu yıl yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Bu da yatırımcılar ve kiracıların bölgeye olan ilgisinde yavaşlama yaşandığını gösteriyor.
Buna karşın kuzey Ege’deki bazı bölgelerde yükseliş sürüyor. Dikili, yıllık yüzde 63’lük artışla ortalama 65 bin TL/metrekare seviyesine ulaşarak fiyat artışında öne çıktı. Urla ve Çeşme’de ise sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 20 oranlarında fiyat yükselişleri yaşandı.
Yazlık kiralamalarda kira artışı, satış fiyatı artışının önüne geçti. Çeşme’de villa tipi konutların haftalık kiraları 65 bin TL seviyesini görürken, Urla ve Foça’da bu bedel ortalama 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Talep yoğunluğu nedeniyle ev sahiplerinin kira beklentileri de artış gösterdi.
Antalya’da ise Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan göçle birlikte fiyatlar yükselse de, yabancı ilgisinin azalmasıyla son dönemde dengelenme sürecine girildi. Buna rağmen Kaş, Kemer ve Alanya gibi bölgelerde yazlık kiralamalar hâlâ yüksek seviyelerde. Kaş’ta haftalık kira 75 bin TL’ye kadar çıkarken, Alanya’da bu rakam ortalama 50 bin TL civarında seyrediyor.