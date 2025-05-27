Yazlık Kiraları Uçtu: Bodrum’da Aylık Kira 4,5 Milyon TL’yi Buldu

Bodrum’da pandemi döneminde yüzde 100'e yaklaşan yıllık fiyat artışı, geçen yıl yüzde 67 iken bu yıl yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Bu da yatırımcılar ve kiracıların bölgeye olan ilgisinde yavaşlama yaşandığını gösteriyor.

Buna karşın kuzey Ege’deki bazı bölgelerde yükseliş sürüyor. Dikili, yıllık yüzde 63’lük artışla ortalama 65 bin TL/metrekare seviyesine ulaşarak fiyat artışında öne çıktı. Urla ve Çeşme’de ise sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 20 oranlarında fiyat yükselişleri yaşandı.