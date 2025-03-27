Yaz Sıcakları Gelmeden Mutlaka Yapın! Su Faturasını Yüzde 50 Düşürüyor: 35 Yıllık Tesisatçı Tüyosunu Paylaştı

2. DUŞ SÜRESİNİ KISALTIN

Evlerde en fazla su tüketimi, duş sırasında gerçekleşiyor. Uzmanlar, gereğinden uzun süren duşların su israfını artırdığına dikkat çekiyor. Günlük duş süresini 10-15 dakika ile sınırlandırmak, hem su tüketimini azaltır hem de faturalarınıza olumlu yansır. Ayrıca, su tasarruflu duş başlıkları kullanarak harcanan su miktarını düşürebilirsiniz.

3. SU TASARRUFLU DUŞ BAŞLIKLARI KULLANIN

Yeni nesil duş başlıkları, su akışını düzenleyerek daha az su tüketirken yüksek basınç hissi yaratıyor. Bu tür başlıklar, her duşta litrelerce su tasarrufu sağlamanıza yardımcı olabilir ve uzun vadede faturalarınızı düşürebilir.