Yaz Sıcakları Gelmeden Mutlaka Yapın! Su Faturasını Yüzde 50 Düşürüyor: 35 Yıllık Tesisatçı Tüyosunu Paylaştı
Artan su faturaları, önemli bir gider kalemi haline gelirken, küçük önlemlerle ciddi tasarruf sağlamak mümkün. Yaz gelmeden hem doğa için hem de su faturasından tasarruf için bu önlemleri almak büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz tasarruf uzmanı Ian Wilson, su tüketimini azaltarak faturaları düşürmenin etkili yollarını paylaştı. İşte, hem doğayı koruyarak hem de bütçenize katkı sağlayarak su tüketimini en aza indirecek ipuçları...
1. SU KAÇAKLARINI KONTROL EDİN
Evdeki musluklar, lavabolar, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazların alt kısımlarını düzenli olarak kontrol etmek, farkında olmadan yaşanan su kayıplarını önlemek açısından büyük önem taşıyor. Küçük sızıntılar zamanla büyük miktarda su israfına yol açabilir ve faturalarınızı artırabilir.
2. DUŞ SÜRESİNİ KISALTIN
Evlerde en fazla su tüketimi, duş sırasında gerçekleşiyor. Uzmanlar, gereğinden uzun süren duşların su israfını artırdığına dikkat çekiyor. Günlük duş süresini 10-15 dakika ile sınırlandırmak, hem su tüketimini azaltır hem de faturalarınıza olumlu yansır. Ayrıca, su tasarruflu duş başlıkları kullanarak harcanan su miktarını düşürebilirsiniz.
3. SU TASARRUFLU DUŞ BAŞLIKLARI KULLANIN
Yeni nesil duş başlıkları, su akışını düzenleyerek daha az su tüketirken yüksek basınç hissi yaratıyor. Bu tür başlıklar, her duşta litrelerce su tasarrufu sağlamanıza yardımcı olabilir ve uzun vadede faturalarınızı düşürebilir.
4. MUSLUKLARI VE CİHAZLARI DİKKATLİ KULLANIN
Su israfını önlemenin en basit yollarından biri de muslukları sıkıca kapatmak. Küçük bir damlama bile zamanla büyük miktarda su kaybına neden olabilir. Ayrıca, çamaşır ve bulaşık makinelerini yalnızca tam dolu olduğunda çalıştırarak gereksiz su tüketiminin önüne geçebilirsiniz.
5. SİFON KULLANIMINI KONTROL EDİN
Çift kademeli sifonlar, gereksiz su kullanımını önleyerek önemli bir tasarruf sağlar. Hafif sifon seçeneğini tercih etmek, her sifon çekişinde kullanılan su miktarını azaltarak faturalarınızı düşürmenize yardımcı olabilir.
6. YAĞMUR SUYUNDAN YARARLANIN
Yağmur suyunu toplayarak bahçe sulama, araba yıkama ve temizlik gibi işlerde kullanabilirsiniz. Bu yöntem, doğal kaynakları daha verimli kullanmanın yanı sıra su faturalarınızı da düşürecektir.
7. GEREKSİZ SU KULLANIMINDAN KAÇININ
Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmak, gereksiz su tüketimine neden olabilir. Ayrıca, küveti tamamen doldurmak yerine daha az su kullanarak yıkanmak da önemli bir tasarruf sağlayabilir.