Yatırımlık Arsası Olanlar Dikkat! Tapunuz İçin Kritik Gelişme, İhaleye Çıkıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde boş bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesi için yeni bir adım atıyor. 5 Nisan 2023’te yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, iki yıl boyunca ekilmeyen veya kiralanmayan tarım arazileri, tapu sahiplerinin onayı olmaksızın ihale yoluyla kiraya verilecek. Arazi sahiplerinin başvuruda bulunması için son 180 güne girildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Düzenleme doğrultusunda, iki tarım sezonu boyunca üst üste ekim yapılmayan araziler, bakanlık tarafından tespit edilerek tarımsal üretimde kullanılması şartıyla kiralanacak. Kiralama süreci için tapu sahiplerinden herhangi bir onay alınmayacak.
İşlenmeyen tarım arazilerinin üçüncü kişi ve kurumlara kiralanmasını istemeyen tapu sahipleri, Bakanlığa başvurarak taahhütte bulunabilecek. Ancak başvuruda bulunmayan araziler, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından mahalle muhtarlıkları, elektronik platformlar ve bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
SATIN ALINAN ARAZİLER KAPSAM DIŞINDA
Düzenleme, satın alma veya devir yoluyla edinilen tarlaları kapsamayacak. Sadece miras yoluyla elde edilip uzun süre işlenmeyen araziler, devlet tarafından kiraya verilecek. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu uygulamanın vatandaşlardan gelen "Atıl tarım arazileri ekilsin, boş arazi kalmasın" taleplerine yanıt olarak hayata geçirildiğini belirtti.
Kiraya verilen arazilerin ücret tarifesi ise çevredeki benzer arazilerin kira bedelleri dikkate alınarak belirlenecek. Bakanlık, rayiç kira bedelini tespit etmek amacıyla en az üç emsal arazi üzerinden değerlendirme yapacak.
"TOPRAĞIN BOŞ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, miras dâhil herhangi bir nedenle iki yıl boyunca boş bırakılan tarım arazilerinin ihale yoluyla kiraya verileceğini belirtti.
Yumaklı, "5 Nisan 2025 itibarıyla boş bırakılan arazilerin tespiti yapılacak. Öncelikle köy halkına verilmek üzere elektronik ihale yöntemiyle ve belirlenen bedel üzerinden bir yıllık kiralama gerçekleştirilecek. Kira bedeli ise arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Bu tür arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğunu biliyoruz. Bu toprakların boş kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Düzenlemeyle birlikte, tarımsal üretimin artırılması ve kullanılmayan arazilerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.