Yatırımlık Arsası Olanlar Dikkat! Tapunuz İçin Kritik Gelişme, İhaleye Çıkıyor

Düzenleme doğrultusunda, iki tarım sezonu boyunca üst üste ekim yapılmayan araziler, bakanlık tarafından tespit edilerek tarımsal üretimde kullanılması şartıyla kiralanacak. Kiralama süreci için tapu sahiplerinden herhangi bir onay alınmayacak.

İşlenmeyen tarım arazilerinin üçüncü kişi ve kurumlara kiralanmasını istemeyen tapu sahipleri, Bakanlığa başvurarak taahhütte bulunabilecek. Ancak başvuruda bulunmayan araziler, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından mahalle muhtarlıkları, elektronik platformlar ve bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edilecek.