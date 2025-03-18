Yatırımcısına Asla Kaybettirmeyen Altın Belli Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Duyan Kuyumcularda Sıraya Girecek

YARIM ALTIN

Çeyrek altına kıyasla daha yüksek değere sahip olan yarım altın, yüksek likiditeye sahiptir ve kolay bozdurulabilir. Büyük yatırımlar yapmak isteyenler için avantajlı bir seçenek olsa da, çeyrek altın kadar yaygın bulunmadığı için alıcı bulma süreci biraz daha uzun olabilir.

TAKI ALTINLARINDA DİKKAT! İŞÇİLİK MALİYETİ KAYBETTİRİYOR

Altın yatırımcıları genellikle takı altınlarından kaçınmalıdır. Bilezik, kolye, küpe ve yüzük gibi altın takılar, sadece altının değerine göre değil, tasarım ve işçilik maliyetine göre fiyatlandırılır. Bu nedenle, takı altınları bozdurulduğunda yüksek işçilik kaybı yaşanır ve yatırımcının zarar etme riski artar.