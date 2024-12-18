Yatırımcısı Saçını Başını Yolacak: Borsada O Hisselere Tedbir Kararı! KAP’tan Açıklama Geldi

SELÇUK GIDA İÇİN KREDİLİ İŞLEM YASAĞI

Selçuk Gıda hisseleri için ise 18 Aralık 2024 tarihli işlemlerden itibaren kredili işlem yasağı uygulanacak. Bu kararın da 17 Ocak 2025 seans sonuna kadar geçerli olacağı açıklandı.

KAP’TAN AÇIKLAMA

Selçuk Gıda için ise KAP tarafından yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELGD.E payları 18/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.