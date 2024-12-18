Yatırımcısı Saçını Başını Yolacak: Borsada O Hisselere Tedbir Kararı! KAP’tan Açıklama Geldi
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki hisse için kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.
Kaynak: BloombergHT
SPK tarafından duyurulan kaarar, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA.E) ve Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD.E) hisselerini kapsıyor.
TEDBİRLER 17 OCAK 2025'E KADAR GEÇERLİ
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, her iki hisse için getirilen tedbirler 18 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 17 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek.
YAYLA ENERJİ İÇİN BRÜT TAKAS UYGULAMASI
Yayla Enerji hisselerine ilişkin yapılan açıklamada, 18 Aralık 2024 seans başından itibaren brüt takas uygulamasının devreye alınacağı belirtildi. Ayrıca, daha önce tanımlanan kredili işlem yasağının da bu süre boyunca devam edeceği ifade edildi.
SELÇUK GIDA İÇİN KREDİLİ İŞLEM YASAĞI
Selçuk Gıda hisseleri için ise 18 Aralık 2024 tarihli işlemlerden itibaren kredili işlem yasağı uygulanacak. Bu kararın da 17 Ocak 2025 seans sonuna kadar geçerli olacağı açıklandı.
KAP’TAN AÇIKLAMA
Selçuk Gıda için ise KAP tarafından yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELGD.E payları 18/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.
VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ NEDİR?
VBTS, hisse senetlerindeki aşırı fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak amacıyla uygulanan bir düzenleme sistemidir. Bu kapsamda, ilgili hisselerde belirli sürelerle kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı veya brüt takas gibi çeşitli tedbirler uygulanabiliyor.