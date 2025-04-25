Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği vergi tarifeleri, küresel finans piyasalarını sarsarken, bu dalgalanmaların en çok etkilediği alanlardan biri de değerli metaller oldu. Özellikle gümüş piyasasında ani hareketlilik dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası madencilik raporlarına göre, dünyada en fazla gümüş üreten ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde 6.290 tonluk dev üretimiyle Meksika yer aldı. Onu sırasıyla 3.398 tonla Çin ve 3.327 tonla Peru izledi. Güney Amerika’dan Şili ve Bolivya ile Avrupa’dan Polonya da ilk 10 içinde kendine yer buldu.
TÜRKİYE GÜMÜŞ ÜRETİMİNDE 18'İNCİ SIRADA
Listede Türkiye de adından söz ettirmeyi başardı. Yıllık 171 tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 18. gümüş üreticisi olan Türkiye, bu alandaki madencilik kapasitesini ve rezerv zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.
İSLAM MEMİŞ: GÜMÜŞ SOLLADI
Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıların sıkça sorduğu “Altın mı, gümüş mü?” sorusuna çarpıcı verilerle yanıt verdi.
1 Ocak 2025’te 10.000 TL ile gram altın alan bir yatırımcının bugünkü karşılığı 11.442 TL iken, aynı parayla gram gümüş alan yatırımcının kazancı 11.523 TL’ye ulaştı. Memiş, bu tabloyu “Benim şampiyonum şimdiden gümüş” diyerek değerlendirdi.
NİSAN 2025 GÜMÜŞ FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
Gram Gümüş (TL): Alış 41,20 TL – Satış 41,25 TL
Ons Gümüş (Dolar): Alış 33,35 $ – Satış 33,39 $
Ons Gümüş (Euro): Alış 29,34 € – Satış 29,38 €
Gram Gümüş (Dolar): Alış 1,07 $ – Satış 1,08 $
Ons Gümüş (TL): Alış 1.278,64 TL – Satış 1.280,17 TL