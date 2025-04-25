Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!

Uluslararası madencilik raporlarına göre, dünyada en fazla gümüş üreten ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde 6.290 tonluk dev üretimiyle Meksika yer aldı. Onu sırasıyla 3.398 tonla Çin ve 3.327 tonla Peru izledi. Güney Amerika’dan Şili ve Bolivya ile Avrupa’dan Polonya da ilk 10 içinde kendine yer buldu.